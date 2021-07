Paz Padilla ‘SE ENFRENTA’ a Rocío Carrasco días antes de su tenso reencuentro

La noticia del fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’ ha causado un terremoto mediático difícil de digerir para muchos. A falta de que la protagonista acuda este miércoles al plató de Telecinco para contar en primera persona todos los detalles sobre su esperado -y cuestionado- proyecto, la hija de Rocío Jurado ya ha preguntada por cómo va a afrontar encontrarse con algunos de sus nuevos compañeros. “Tengo ganas de ver a Carlota, tengo ganas de ver a Jorge, tengo ganas de ver a mi David Valldeperas...” deslizó. ¿Qué papel juega la humorista Paz Padilla en este asunto?

Jorge Javier entrevista a Rocío Carrasco en directo

Cuando Ana Isabel Peces, periodista y directora de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’ ‚le preguntó si tenía ganas de ver a Paz Padilla, la respuesta fue clara: “Ni ganas ni no ganas. Creo que ella y yo tenemos alguna conversación pendiente. Yo sé que ella tampoco está bien y que está atravesando un momento duro... Las cosas llevan su proceso”. La propia Paz, que este martes ha estado al mando de ‘Sálvame’, ha podido visionar estas imágenes y ha querido aprovechar para responder a la protagonista de la jornada con un mensaje claro: “Sí, yo he pasado un duelo pero eso no tiene nada que ver con lo profesional. No tengo problema ninguno en hablar con ella si ella quiere porque yo que quiero es que sea feliz y que encuentre la paz. Ella y su hija”, ha asegurado. Ambas tendrán la oportunidad de limar asperezas durante las próximas semanas.

Paz Padilla y Rocío Carrasco en un montaje

Cabe destacar que de los tres presentadores de Sálvame, entre los que también se encuentran Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera, Paz Padilla ha sido la que ha mantenido una actitud más imparcial en todo este delicado asunto, y en ningún momento se ha declarado defensora acérrima de Rocío Carrasco. De hecho con la persona con la que más ha empatizado en esta historia ha sido con Rocío Flores. Esta actitud ha provocado las críticas de muchos, quienes no entienden que Paz Padilla no siga una línea similar a la de sus compañeros.