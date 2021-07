Sale a la luz el último gran ‘DESPRECIO’ de Rocío Carrasco a su hija, Rocío Flores

Jorge Javier Vázquez anunciaba el pasado lunes por la tarde el fichaje de Rocío Carrasco por ‘Sálvame’. Minutos después la propia Rocío entraba por teléfono para confirmar la noticia, aunque por el momento no ha aclarado cuál va a ser su misión dentro del programa de Telecinco. Será este miércoles cuando la madre de Rocío Flores se desplace hasta los estudios de Mediaset para, de forma presencial, dar a conocer todos los detalles sobre su nuevo trabajo. Trabajo, que todo hay que decirlo, ha sido ocupado por su exmarido, Antonio David Flores, durante años. Muchos apuntan a que la protagonista estará al mando de una nueva sección feminista o que podría ser la nueva defensora de la audiencia. Nada más lejos de la realidad. La Razón se ha puesto en contacto con personas de la cúpula, quienes guardan total silencio sobre este proyecto, dejando entrever que Carrasco tendrá mucho más protagonismo de lo que se cree.

Jorge Javier entrevista a Rocío Carrasco en directo

Durante la conversación telefónica que se produjo este lunes entre Rocío Carrasco y Jorge Javier, el presentador quiso preguntarle cómo reaccionaría si se encontrase a su hija Rocío por los pasillos de Mediaset, ya que ella trabaja como colaboradora en El Programa de Ana Rosa. ¿Su reacción? la esperada por muchos: “No haría determinadas cosas que pudiesen posicionarme otra vez para dar pasos atrás. Cosas que no me hicieron bien... No quiero retroceder en mi proceso, creo que debo mirar para delante y seguir con cosas que me aporten, no que me quiten”. Unas palabras que sin duda habrán caído como un jarro de agua fría para su hija mayor.

La joven está atravesando uno de los momentos más complicados de su vida, pero lo cierto es que públicamente se niega a mostrar esa faceta y se mantiene ajena a toda polémica familiar, continuando con su vida y mostrándose cada vez más activa en sus redes sociales. Hace tan solo unas horas la hija de Antonio David compartía una imagen de colores con la siguiente frase: “Abraza todo lo que te haga sentir que el mundo no es un lugar tan gris”. Esos “abrazos” bien podrían ser los de sus hermanos, su padre y la mujer de este. Ese “mundo gris” podría tener que ver con la presión mediática y los varapalos por parte de su madre a los que hace frente cada día. Rocío mantiene silencio hasta que los abogados solucionen todos los temas legales que tienen pendientes.