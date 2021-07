Kiko Matamoros paga las consecuencias de su defensa a Rocío Flores en ‘Sálvame’

Rocío Carrasco ha debutado este miércoles en ‘Sálvame’ con una gran aceptación por parte de los colaboradores que se encontraban en plató. Con Jorge Javier Vázquez al frente, Anabel Pantoja, Miguel Frigenti, Kiko Hernández y Belén Esteban fueron los primeros en encontrarse con la hija de Rocío Jurado. Pero una calma tensa se apoderaba del formato de Telecinco cuando rostros como María Patiño, Marta López o Kiko Matamoros entraban, uno a uno, para sincerarse con la madre de Rocío Flores.

Kiko Hernández y Rocío Carrasco

En el caso de Matamoros, que ha sido el tertuliano más crítico con el papel mediático que ha jugado Rocío Carrasco en estos últimos meses, fue el último en aparecer: “Vencerás pero no convencerás. Y a mí hay parte de tu relato con el que no has convencido. Te hablo con total honestidad y la mejor intención de no procurarte ningún daño”, comenzó diciéndole el ex de Makoke muy seguro de sí mismo. “Todos hemos visto a una mujer que ha sufrido, y luego hay una parte que ha quedado inconclusa o no resuelta, que es el tema de tu relación con tus hijos y con casi toda tu familia porque hay una cosa que he defendido por encima de todo, y no me siento culpable sino orgulloso, y ha sido los derechos de tu hija Rocío Flores, a la que se la ha vapuleado y tú has podido contribuir en ello”, ha deslizado Kiko Matamoros de forma tajante. “Hay una ley de protección del menor, que algunos se empeñan en saltarse, y esta ley anula los antecedentes penales de los menores y su pasado debe ser enterrado en privado y en público”. Pero la respuesta de Rocío Carrasco no tardó en llegar, y lejos de contestar a las afirmaciones del tertuliano, desvió la atención del foco principal: “Ya os habíais encargado vosotros de contar lo contrario”.

Rocío Carrasco y Kiko Matamoros este miércoles en 'Sálvame'

“Dices ‘vencerás pero no convencerás’. De toda la docuserie que has visto, ¿qué es lo que no te ha convencido? ¿La has visto al final? ¿Has visto la docuserie?”, ha preguntado Rociíto después de que Kiko asegurase que no había visto todos los episodios: “No me vayas por ahí... Dime qué es lo que me he perdido, ¿el adoctrinamiento? El debate me lo he perdido porque no ha habido debate. Tu testimonio sí lo he seguido con muchísima atención, y me pregunto cuál es tu sensación cuando escuchas a determinados comentaristas describiendo a tu hija como una delincuente”. La mujer de Fidel Albiac contestó que “de mucho dolor” pero niega ser la responsable del daño irreparable que todo esto le ha causado a su hija mayor.

Matamoros continuó con la defensa hacia la joven Rocío Flores y le quiso recriminar a Carrasco el hecho de haber expuesto la famosa sentencia públicamente. La protagonista, ante esa afirmación, aseguró entre lágrimas lo siguiente: “Si yo no hubiese contado ese episodio tan doloroso de mi vida, no hubiese podido explicar toda la historia. Y no hubiese podido explicar lo que yo venía sufriendo desde todo este tiempo. Y todo lo que se había dicho con anterioridad no hubiese quedado claro”.