“Eso no es feminismo”: Kiko Hernández, duramente criticado tras ‘insultar’ a Rocío Flores

Kiko Hernández lograba enternecer a la audiencia este miércoles tras verbalizar sus sentimientos respecto a la artritis psoriásica que padece. Parece que la sensibilidad le ha durado más bien poco tras su actitud durante la tarde del jueves en ‘Sálvame’. El colaborador ha sacado su lado más ‘hiriente’ y ha cargado duramente contra el papel que juega Rocío Flores en el plató de ‘Supervivientes’, refiriéndose a ella, además, como un “coñazo de niña”. Una frase de lo más elegante -nótese la ironía-.

Hernández continuó hablando de la joven, y no tuvo reparos en meterse con su estilo y con su físico. Una actitud contraria a la que mostró en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, donde hizo autocrítica y entonó el ‘mea culpa’ sobre su mal hacer con Rocío Carrasco durante todos estos años, a la vez que se interesó por entender conceptos relacionados con el feminismo. Parece que le ha durado poco la paz o quizá emplea una visión feminista, o no, dependiendo de la persona de la que se hable. Al tertuliano no le tembló el pulso al afirmar que no entendía cómo Rocío podía estar en un plató defendiendo a Olga porque “ella no es su madre”. Como si ambas cosas fuesen incompatibles. Además, la calificó como “vetadora”, porque, según él, ha prohibido que algunos colaboradores estén en el mismo plató que ella.

Kiko Hernández durante la emisión de 'Sálvame'

Pero lo peor llegó tan solo unos minutos después. Cuando el programa de Telecinco hizo públicas varias fotografías de Rocío Flores en redes sociales, Kiko despreciaba su estilo poniendo como ejemplo las uñas: “No entiendo cómo puede llevar esas uñas de cuatro metros”, aseguró. Después de ver una imagen en la que la hija de Antonio David aparecía junto a Marta López, y otra de la joven en solitario, Kiko Hernández insinuó que esta podría haber usado programas para editar su figura: “¡Busquen las siete diferencias, es la mitad!”. Estas palabras y la actitud que ha tenido el protagonista de esta noticia durante la tarde de este jueves no ha pasado, ni mucho menos, desapercibida en las redes. Tanto es así que los seguidores de la familia Flores-Moreno han convertido en Trending Topic a Kiko Hernández en Twitter, y no precisamente por su buen hacer. Aquí podéis leer algunos de los mensajes que hasta los más críticos con la familia Flores le han querido dedicar al tertuliano tras haber considerado que este ha estado fuera de lugar.

Después de la portada de Carlota Corredera, Kiko Hernández metiéndose con la figura de Ro..... El chiste se escribe sólo — Belle De Jour (@BelleDe92676978) July 1, 2021

#yoveosálvame #OlgaBravisima

Hoy en Sálvame,estaba con M de mujer,han hablado de JL Moreno cómo desprestigia a las mujeres por su cuestionar su trabajo,

10 m después @Kiko_Hernandez el feminista,cuestionando a tres mujeres

Rocio, Olga y Rosa pic.twitter.com/DISxwCSDAa — Evitadinamita ⚖⚖❤💙💚🌺 (@Evita14305211) July 1, 2021