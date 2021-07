Rociíto, ‘la bien pagá’: desvelamos todos los secretos de su sección en ‘Sálvame’

Egos TV

Rocío Carrasco hacía acto de presencia en ‘Sálvame’ este martes al mando de su sección ‘Hable con ella’. Un espacio semanal en el que debutó el pasado de julio y cuya emisión en un principio iba a tener lugar los miércoles. Tres semanas después de este esperado debut que ha contado con una gran expectación por parte del público, la ex de Antonio David no ha conseguido los resultados que se esperaban, y no en cuanto a los contenidos que esta maneja, sino a niveles de audiencias. Tan solo hay que echarle un vistazo a las cifras para saber que es así.

Rocío Carrasco esta tarde en 'Sálvame'

Durante las dos últimas semanas, la presencia de Carrasco en ‘Sálvame’ no ha logrado subir el share del programa ni mejorar los datos del mismo, algo que la cúpula sí esperaba después de su evidente éxito con ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. La audiencia del programa de Telecinco se mantiene, pero de ninguna manera sube con su participación en el mismo. De hecho, fue Kiko Matamoros quien la pasada semana afirmó que “la gente ya no se come este caramelo”, haciendo alusión a la propia Rocío Carrasco.

Pese a esto, es una realidad afirmar que la madre de Rocío Flores genera un gran revuelo mediático cada vez que aparece en televisión. Cada tarde en Twitter logra convertirse en Trending Topic y tanto sus defensores acérrimos como detractores se enredan entre debates y opiniones. Tal y como ha podido saber ‘La Razón’, Rociíto se embolsaría entre 2.500 y 3.000 euros por cada tarde que está al frente de su sección ‘Hable con ella’. Una cantidad que en su situación tampoco sería desorbitada, ya que algunos colaboradores cobran entre 1.200 y 1.500 euros por programa. Cada tertuliano es un mundo y las condiciones que negocia cada uno son totalmente diferentes.

Rocío Carrasco en su sección 'Hable con ella'

Además, cabe destacar que no es oro todo lo que reluce. Durante la tarde de este miércoles, Rocío Carrasco aseguró que “había recibido miles de llamadas y mensajes” de personas que tenían algo que contarle sobre los colaboradores, sobre la última entrevista de Amador Mohedano y sobre temas relacionados con la propia Rocío. En realidad ella no es conocedora del contenido que se va a tratar en su sección hasta una hora antes de la emisión de la misma. Ella no es la encargada de recibir esos mensajes, sino la redacción. Ella transmite públicamente lo que el equipo considera más interesante y su implicación en los contenidos es escasa. Una realidad que en su día vivió María Teresa Campos cuando ejerció como defensora de la audiencia. Es igual para todos los casos.