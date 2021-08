Le hacen una ‘propuesta’ laboral a Olga Moreno mientras Antonio David espera a su juicio contra Telecinco

Egos TV

El futuro de Olga Moreno en televisión sigue siendo todo un misterio. Hace unas semanas que ya salieron a la luz los rumores sobre su posible fichaje por el programa ‘Ya es Mediodía’, presentado por Sonsoles Ónega. La mujer de Antonio David quiso aclarar en ‘La Razón’ las especulaciones con su futuro profesional, asegurando que el regresar a Telecinco no estaba entre sus planes por el momento, y que tampoco había recibido ninguna oferta por parte de los programas.

Desde hace unos días, el nombre de Olga está vinculado a ser uno de los nuevos rostros que colaborarán en la crónica social de la nueva temporada de ‘El Programa de Ana Rosa’, y más aún desde que Joaquín Prat concediese unas recientes declaraciones en las que aseguraba lo siguiente: “Todo el mundo tiene cabida en un programa y más una persona que está de plena actualidad como Olga Moreno. Si ella quiere, sin ningún problema”, deslizaba el presentador. Esta posibilidad no ha sorprendido a muchos, ya que por todos es sabido que el trato de Ana Rosa Quintana hacia la familia Flores-Moreno en los últimos meses ha sido respetuosa, cariñosa y, en el caso de Rocío Flores, cercana.

La protagonista no se ha pronunciado al respecto, ya que este mes de agosto lo está dedicando en cuerpo y alma a su familia y amigos, con los que disfruta y comparte momentos de ocio en tierras andaluzas. Por su parte, Antonio David sigue a la espera de que se celebre la segunda parte del juicio por “despido improcedente” contra Telecinco, que tendrá lugar el próximo día 7 de septiembre. Al preguntarle a Joaquín Prat por una futura vuelta del ex colaborador a Mediaset, el presentador no ha dicho un no rotundo, asegurando que “es la cadena la que decide”. Antonio David ya aseguró en exclusiva a este periódico que nunca volvería a trabajar con la productora ‘La Fábrica de la Tele’.