Quemado y precintado por la policía el local del chiringuito que Antonio David montó en Fuengirola

Que a Antonio David no le ha ido demasiado bien en los negocios no es un secreto a estas alturas para nadie que haya seguido un poquito su trayectoria. Uno de los últimos proyectos en los que se embarcó fue ya hace dos años, concretamente en 2019, se trataba de un restaurante a pie de playa con terraza y servicio de comida para llevar en el paseo marítimo de Fuengirola. ‘Carpe Diem’ que era el nombre del sitio en cuestión, que ya había estado en funcionamiento cuando el ex Guardia Civil quiso tomar las riendas, pero desconocemos si llegó a continuar después. Lo que si sabemos es que en este momento está cerrado por una razón de peso.

A principios de este verano el local sufrió un incendio que lo ha dejado, sobre todo en la zona de la entrada principal, completamente inutilizado salvo reforma. De hecho, mantiene en todo el perímetro del local y la terraza precintos de los bomberos y la policía, pues tal como nos explicó un vecino de la zona, aún hay riesgo dentro de que el fuego haya causado daños estructurales y pueda desprenderse o caer algo y provocar daños físicos a quién esté dentro. “Estaba cerrado cuando ocurrió porque lleva ya mucho tiempo cerrado, desde antes del confinamiento, yo no sé porque se quemó, pero fue un incendio grande, los bomberos tardaron bastante tiempo en controlar la situación. Se comentó que habían entrado a robar y luego lo quemaron, pero los policías que vinieron fueron muy discretos, no dijeron nada”.

Otra de las vecinas apuntaba a que, aunque en la zona, en Fuengirola, se le conoce como el chiringuito de Antonio David, pues todos se hicieron eco de la noticia de que iba a reabrirlo, lo cierto es que no llegó a ocurrir, ni a él le han visto nunca por allí. Y es que fue en marzo de 2019 cuando se publicaron imágenes del ex marido de Rocío Carrasco supervisando las obras del local, pero todo quedó ahí, pocos meses después se embarcó en la aventura de participar en ‘Gran Hermano Vip’ y nunca más se supo.

Él jamás hizo declaraciones al respecto, nunca habló del restaurante, no explicó si su intención realmente era abrirlo o si eso se había dado por hecho al ver las imágenes que le tomaron saliendo, ni por qué había desistido de hacerlo en caso de ser así. A su nombre no consta actividad empresarial alguna a estos efectos, y es que Antonio David se declaró insolvente en 2012 ante el juez, tema que todavía no tiene cerrado con la justicia, pero razón por la que la actividad en todas las empresas a su nombre está congelada desde entonces.

Antonio David confesó que 2019 fue para él un año muy duro

Él mismo confesó durante su encierro en la casa de Guadalix que los años anteriores a su regreso a la televisión habían sido muy duros. La guerra en los tribunales con Rocío Carrasco y la demanda por malos tratos psicológicos continuados que todavía no estaba sobreseída le habían marcado y le habían apartado de los medios, que eran su gran fuente de ingresos hasta el momento.

Cuando las circunstancias no jugaron a su favor fue Olga la que se puso al frente de la economía familiar con su tienda de ropa en Málaga, ‘Olé y amén’. De hecho, en los últimos días, la ganadora de ‘Supervivientes’ ha anunciado en redes sociales que regresa a su trabajo en la tienda. Tras unos meses fuera concursando en Honduras y después disfrutando de unas semanas de descanso y vuelta a la realidad, ha retomado el que era su día a día antes de convertirse en concursante, su tienda.

Sin embargo, su nombre no deja de sonar para trabajar como colaboradora en diferentes programas y es que Antonio David fue despedido de Mediaset, cadena a la que ha denunciado considerando que no se trató de un despido procedente. Una circunstancia que inevitablemente recuerda a la ya vivida años atrás, cuando esperaba con ansía una nueva oportunidad, momento en que se habló de la idea de abrir el chiringuito en Málaga.

Ahora, una vez más, las cosas se le ponen difíciles a la familia Flores Moreno, pero si hay algo que han demostrado a lo largo de este año en el que han vivido el tsunami que ha supuesto para ellos el documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, es que se unen ante la adversidad. Los hemos visto celebrando con una fiesta familiar el triunfo de Olga y ahora todos la arropan en la vuelta al trabajo.

Rocío Flores, siempre muy unida a su padre, pero que no niega querer a su madre, podría ser la que tuviera la explicación a muchos de los cabos que para algunos aún quedan sueltos en una historia familiar en la que todos confirman haber sufrido. Quizá también de luz acerca de este supuesto negocio, que aunque es peccata minuta respecto a todos los temas que podría tocar si decidiera contestar a Rocío Carrasco en formato documental, forma parte de su historia y quizá del esfuerzo de los suyos por salir adelante.