Canales ‘manda al paro’ a Carlota Corredera con un mensaje demoledor

Carlota Corredera fue la encargada de anunciar el pasado jueves el ‘despido’ de Antonio Canales en ‘Sálvame’. El programa de Telecinco decidía dejar de contar con sus servicios y prescindir de él públicamente. Esto no sentó bien al bailaor y es por eso que no dudó en arremeter contra el programa y contra la propia Carlota: “Tenéis que reinventaros porque a la audiencia no le gusta que se explote tanto un mismo tema. Además, ‘Sálvame’ vive el peor de verano de su historia, y hasta ya os ganan las teleseries”.

Ahora, una vez pasada la resaca emocional de ese polémico momento, Canales ha disfrutado de un fin de semana en El Palmar de Cádiz junto a algunos de sus compañeros y amigos de ‘Supervivientes’, entre los que se encuentra Olga Moreno. Ambos han demostrado que se entienden a la perfección y en el caso del andaluz ya ha dejado claro del lado en el que está.

Antonio Canales ha compartido hace tan solo unas horas una fotografía suya dándolo todo sobre las tablas, y ha querido acompañarla de un polémico mensaje que va destinado en su totalidad a la presentadora Carlota Corredera.

“Flotando sin gravedad en Jerez… Esta mañana han visto a Carlota Corredera en la cola del INEM sellando!!! … Dice la verdad !! Jajajaja”, ha escrito junto a la fotografía. Un mensaje que ha sido aplaudido y criticado a partes iguales. Muchos admiran su sinceridad y el hecho de que sus comentarios no tengan filtro ninguno, y otros aseguran que “es un reventado” y que no ha superado que ‘Sálvame’ decidiese públicamente no contar más con él en su plantilla de colaboradores.