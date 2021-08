Carlota Corredera, David Valldeperas y su escandaloso accidente por el que casi acaban en Urgencias

Famosos

Carlota Corredera regresó hace diez días a los mandos de ‘Sálvame’ después de una etapa muy gratificante para ella a la vez que complicada tras proclamarse defensora acérrima de Rocío Carrasco en ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’. Es por eso que la protagonista ha disfrutado recientemente de unas intensas vacaciones junto a su marido Carlos en Galicia. Pero también ha tenido tiempo para estar con sus grandes amigos, entre los que se encuentra, por supuesto, el director de ‘Sálvame’ David Valldeperas, que es precisamente junto al que ha vivido un aparatoso incidente durante su estancia en Formentera.

Carlota Corredera y David Valldeperas en una imagen de archivo

Este lunes, la popular presentadora ha querido contar públicamente el accidente que vivió en compañía de su gran amigo, que aunque no fue grave, casi le cuesta una rotura de coxis, como lo leen. “Durante mis vacaciones tuve un incidente, fue algo que pasó en mis vacaciones con David Valldeperas. Sufrí una caída muy aparatosa, me resbalé pero Valldeperas no me hizo ni caso. Me caí, sufrí un trompazo impresionante, tengo un pedazo de edema interno, tenía la mitad del culo negro, no colorcito morado, negro, negro. Lo tengo también inflamado, me hice mucho daño”, ha deslizado Corredera con cierto resquemor hacia Valldeperas pero también con sentido del humor para quitarle mella a lo sucedido.

Carlota Corredera y David Valldeperas en 'Sálvame'

El susto y su preocupación de Carlota Corredera ha llegado hasta el punto de que la gallega ha tenido que acudir la pasada semana al fisioterapeuta para que le ayudase con esta dolencia: “Me ha dicho mi fisio que un centímetro más y me hubiera roto el coxis, y cuando ya me habían atendido y puesto hielo se levanta Valldeperas de la siesta y me dice, ‘¿qué ha pasado?’. Pero nada, que todo bien, me duele todavía y tengo un edema pero estoy bien”, ha concluido Carlota Corredera este lunes en ‘Sálvame’.

