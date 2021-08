Exclusiva: la drástica decisión de Antonio Canales tras ser ‘despedido’ de ‘Sálvame’

Egos TV

El ‘despido’ de Canales no ha logrado el objetivo que ‘Sálvame’ tenía fijado para la tarde de este miércoles. El programa de Telecinco quería mantenerse líder de audiencia pero su competidor, Antena 3, le ha vuelto a superar.

Carlota Corredera estuvo cebando durante toda la tarde el despido de uno de sus colaboradores por no haber estado a la altura de las exigencias del formato. A eso de las 19:30h saltaba la bomba: Antonio Canales era el colaborador despedido. En un primer momento su reacción resultó aparentemente positiva, pero según transcurrían los minutos, el bailaor acabó protagonizando ocho minutos de un casi monólogo que pasarán a la historia de la televisión.

Antonio Canales en 'Sálvame'

“Qué gracioso, ¿verdad? así como si fuéramos colegiales”...ha dicho Canales visiblemente contrariado tras ver el vídeo que le había preparado el programa en el que se aseguraba que “Canales habla menos que Chelo García-Cortes, cuatro minutos de media por programa”. El protagonista se sintió humillado y es por eso que montó en cólera y le cantó las cuarenta al programa: “Tampoco estamos muy altos de audiencia. Porque yo hablo muchas veces diciendo muy poco. A mí solo me habéis invitado aquí a merendar, lo digo en sentido figurado. Tú comes en esta casa, yo solo meriendo aquí un poquito” le dijo a una Carlota Corredera que no supo cómo salir de la situación y que le quiso preguntar si estaba o no enfadado.

“¿Yo enfadado? Yo estoy hablando con naturalidad. No estoy nada enfadado, de verdad. Yo mañana bailo en Jerez y está lleno. No estoy de acuerdo, se puede follar pero no arrancar los pelos, ¿eh? y a mí es muy difícil sacarme de las casillas, tengo muchos kilómetros de recorrido. Yo aquí he aprendido lo que no hay que hacer” aseguró. “Lo que no hay que hacer es un programa aburrido como se está haciendo últimamente. Hay que reinventarse, hay que escuchar a la audiencia y no coger un tema y agotar a la audiencia. Los señores directores y los que hacen los guiones deben empezar a cambiar, a no mirarse el ombligo, porque la audiencia es la que manda. Y cuando empieza a bajar la audiencia y la gente hace zapping es porque algo no estaremos haciendo muy bien. No seré yo el culpable, ¿no? Así que es renovarse o morirse, inventarse otras cosas, porque en vez de Sálvame Tomate se va a ir Sálvame a pique. Solo hay que mirar los shares, no estoy diciendo nada que sea mentira”.

Este ha sido sin duda uno de los momentos más tensos y más comentados en las redes sociales de los últimos tiempos. La palabra “Canales” llegó a convertirse este miércoles en Trending Topic mundial en Twitter, acumulando más de 50.000 comentarios de seguidores y detractores.

Al igual que otros compañeros de los medios de comunicación, ‘La Razón’ se ha puesto en contacto con Antonio Canales para conocer sus impresiones tras su día más tenso en televisión. Al no haber obtenido respuesta, este medio ha contactado con uno de sus representantes, quien ha asegurado que “no están valorando por el momento conceder declaraciones a los medios de comunicación” ni tampoco ninguna exclusiva para revistas. Canales ha recibido ofertas de todo tipo en menos de 24 horas, pero por el momento seguirá la línea del silencio hasta que sus representantes decidan lo contrario.

Eso sí, el protagonista ha compartido esta misma mañana una imagen en la que aparece de fondo el cuadro de Ana Rosa Quintana: “Soy feliz”, ha escrito en referencia a su futuro profesional.