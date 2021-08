Por qué Susana Alva y su ‘Efecto Mariposa’ no deberían dejar de volar nunca

Famosos

‘Ruido’. Eso es precisamente lo que hizo este sábado en Fuengirola ‘Efecto Mariposa’, haciendo honor así a una de sus canciones. Un grupo que es mucho más que una banda de pop al uso, y es que Susana Alva, Antonio Carlos Millán, Daniel Lozano, Julio García y Frasco G. Ridgway (su compañero de vida) forman el equipo perfecto para cumplir el objetivo de todo artista: hacer vibrar al público antes, durante y una vez finalizado el concierto.

El grupo 'Efecto Mariposa' minutos antes de actuar en Fuengirola

21:40 horas. Plaza de España de Fuengirola. 450 personas se dan cita en la localidad costasoleña para ver a su grupo local más internacional y a la actuación estelar de los ciclos estivales de Fuengirola, una serie de conciertos gratuitos con los que el consistorio fuengiroleño apuesta por la cultura segura en este segundo verano pandémico. Ana Mula, alcaldesa querida por todos, no se quiso perder este evento musical, y es que además de apoyar siempre a la cultura es una gran fan del trabajo de Susana Alva y el resto de integrantes.

Allí, en esa expectante Plaza de España, estuvo presente una servidora en compañía de otros dos amigos periodistas. Los tres experimentamos la misma sensación. Revivimos nuestra adolescencia marcada por la banda sonora de las canciones de ‘Efecto Mariposa’, las cuales se colaron en nuestras casas por primera vez en el año 2001. ‘Por quererte’, ‘Diez Minutos’ o el conocido por todos ‘No me crees’, fueron sinónimo de emoción en forma de canto y gritos, dejándonos a día de hoy totalmente afónicos. Eso sí, por poner un solo pero, desde aquí lanzo mi pregunta a este maravilloso grupo: ¿Por qué no habéis incluido vuestra versión rockera de ‘El Mundo’ en el repertorio? La verdad es que eché de menos escuchar ese tema en la voz de Susana Alva.

La cantante Susana Alva y su marido, el guitarrista Frasco G. Ridgway durante los Premios de Radio Televisión 2019 en Madrid.

El directo de Susana es digno de vivirlo. Podríamos calificarlo de impecable. Su calidad vocal, la fuerza y la entrega con la que interpreta sus canciones son su sello de identidad, y da igual el tiempo que pase. Eso se mantiene intacto.

Encontrarme con ellos este sábado ha supuesto reencontrarme con mi pasado, con aquella adolescente intensa que empezaba a darse cuenta de lo que era el amor, en parte gracias a sus temas que tan bien definen y plasman ese sentimiento y esa ‘parte emocional’. Así se llama precisamente su último tema.

Seguro que algunos de los oyentes más fieles del pop en la década de los 2000 se preguntarán qué ha sido de ‘Efecto Mariposa’ tras el gran auge mediático y televisivo que vivieron en aquella época. Otros, quizá, no sepan si quiera que la banda sigue en activo y más mariposa que nunca. Y yo me pregunto porqué su último disco, ‘Vuela’, no está en la lista de los más escuchados, y porqué la industria musical no vuelve a apostar por ellos de la misma forma que lo hizo hace quince años. Ahora brillan con la misma energía pero con más madurez y experiencia, demostrando que nunca han dejado de revolotear y que sus alas siguen impregnadas de ese polvo que las hace volar tan alto.