Carlota Corredera desafía a Rocío Flores y desvela que Gloria Camila se habría ‘acercado’ a Rocío Carrasco

Carlota Corredera no da puntada sin hilo, y es que tras el regreso de Rocío Carrasco a ‘Sálvame’, la presentadora ha dado un paso al frente y ha afirmado lo siguiente: “A mí me ha llegado algo que posiblemente lo van a negar… Y la persona que me lo que dice para mí va a misa. Gloria Camila está bastante decepcionada con Rocío Flores”.

Según la presentadora, la hija de Ortega Cano se estaría replanteando la relación con su hermana mayor, siendo esto todo un golpe para Ro: “Cuando digo decepcionada me refiero a que cuando Rocío Flores ahora viene a Madrid muchas veces ya no se queda con su tía. Ella está haciendo su panda en Madrid. Si hay alguien de la familia que está siendo receptiva y que está planteándose cosas y poniendo en duda versiones que hasta ahora para ella eran inalterables es Gloria Camila”, afirma de forma contundente.

Gloria, que desde hace un tiempo permanece alejada de las polémicas familiares por decisión propia, no se ha manifestado al respecto, al menos por el momento. Lo que sí le consta a este periódico es que, a pesar de que sí que es cierto que Gloria y Rocío Flores no se ven tanto como en un pasado porque cada día tiene su vida, la relación sigue siendo buena entre tía y sobrina.

“No sé qué opciones reales tiene a la hora de establecer un vínculo o tener una relación más cercana con Rocío Carrasco. Si yo fuera Gloria Camila le diría: ‘Quiero leer esos manuscritos’. Yo querría saber lo que mi madre decía ahí. No que se hagan públicos”, deslizaba Carlota. Una contradicción que hoy cobra relevancia ya que ellos han sido los primeros en cebar cada día la existencia de este supuesto diario.

Gloria Camila se vuelve a convertir en protagonista, sin ella quererlo, y es que además de este supuesto distanciamiento que, siempre según Carlota Corredera, existiría entre ella y su sobrina, su malestar por la decisión del Ayuntamiento de Chipiona de apartarle a ella y al resto de la asociación de la XII Semana Cultural de Rocío Jurado, es notable.