Rocío Carrasco rompe a llorar en su regreso a ‘Sálvame’ por culpa de una información sobre su hijo

La vuelta de Rocío Carrasco a ‘Sálvame’ está dando mucho que hablar. Después de un mes fuera del foco mediático y alejada de la televisión, la hija de Rocío Jurado ha regresado para quedarse. Y no como defensora de la audiencia.

La protagonista ha vuelto, entre otras muchas cosas, con el fin de anunciar la segunda parte del documental, que comenzará su emisión el próximo mes de septiembre. Además, ha querido aclarar uno de los temas más comentados durante la última semana: el supuesto diario de ‘la más grande’ que esta tendría en su poder y del que podría contar todos los detalles más pronto que tarde. Sin embargo, ella ha afirmado en primera persona que no se trata de un diario, sino de unas reflexiones y anotaciones.

Rocío Carrasco regresa a 'Sálvame'

Respecto a la posible reconciliación con sus hijos, Rocío y David Flores, Rociíto asegura que “sigue sin ser el momento”. Una respuesta que ya no sorprende. Ha sido precisamente una información relacionada con su hijo el motivo que ha llevado a la mujer de Fidel Albiac a romper a llorar durante una de las pausas del programa. Así lo ha asegurado la presentadora Carlota Corredera: “Rocío se ha emocionado en la publicidad tras conocer una información que Marta López ha ido a contarle. Las he visto hablar por lo bajini y he visto como Rocío se ha puesto a llorar”, ha deslizado.

“Prefiero contarlo yo, aunque no ha sido nada gordo. A mí se me han saltado las lágrimas. Me dijo desde lejos que me quería decir una cosa bonita, que era referente a mi hijo. “Yo la he parado porque no hay nada que ella me pueda decir que yo no sepa de mi hijo. Es por eso por lo que me ha venido la emoción”, ha explicado la ex mujer de Antonio David.

Marta López y Rocío Carrasco

Pese a no querer entrar en detalles, Carlota le ha animado a que lo cuente públicamente para que la gente sepa lo que estos temas provocan, sin embargo ella ha preferido cambiar de tema. “Supongo y tengo la esperanza que en algún momento en el tiempo suceda. La vida es larga, si Dios quiere. Ahora, sigue sin ser el momento”, ha deslizado en relación a sus dos hijos.