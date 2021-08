Rocío Carrasco, el espectáculo que debe continuar

Famosos

Rocío Carrasco ha vuelto, y parece que en esta ocasión lo ha hecho para quedarse. Tras casi un mes desaparecida del foco mediático y de abandonar misteriosamente su labor como defensora de la audiencia, la heredera universal de Rocío Jurado ha reaparecido este miércoles en ‘Sálvame’ para intentar mejorar la audiencia de las últimas semanas y, de paso, para hablar sobre la segunda temporada de su docuserie, ‘En el nombre de Rocío’. Ah, y también del supuesto diario de su madre que ésta tendría en su poder y del que, a día de hoy, no hay ni rastro.

Nerviosa y con su mítico traje fucsia, Rociíto entraba en plató a eso de las 17.45 horas, coincidiendo con el inicio de ‘Tierra Amarga’, serie turca que emiten sus competidores de Antena 3 y que ha logrado posicionarse por encima de su rival en varias ocasiones. El tema principal a tratar durante su estancia en el programa ha sido, como no podía ser de otra manera, el supuesto diario que ahora está en boca de todos y sobre el que muchos confirman su existencia. La propia Rocío Carrasco ha negado que se trate de un diario como tal, sino de anotaciones varias: “Hay escritos con reflexiones de su vida. No es un diario. Son anotaciones, reflexiones, vivencias. No sé por qué lo llaman diario”, ha deslizado ante las preguntas de los colaboradores.

Ella misma ha desmontado en dos frases lo que nos llevan vendiendo casi un mes: “Rocío Carrasco abre los secretos de su diario esta tarde en ‘Sálvame’”, anunciaba la cadena recientemente. La capacidad de vender algo sin contar absolutamente nada ya se está convirtiendo en el modus operandi habitual y termina por generar rechazo para muchos espectadores. ¿De qué diario estamos hablando entonces? Y en el caso de que algo similar existiese, ¿es lícito que las reflexiones de una artista fallecida vean la luz con la colaboración de su propia hija?

Carlota Corredera, que presenta cada vez que Rocío Carrasco acude al plató, le ha preguntado que si sus hijos se han puesto en contacto con ella a través de una llamada en las últimas semanas: “Ni la he recibido ni la he esperado en ese momento y supongo y tengo la esperanza que en algún momento en el tiempo suceda. La vida es larga, si Dios quiere. Ahora, sigue sin ser el momento”. Según ella, no es el momento, pero la vida no es tan larga como ella cree y el tiempo, las oportunidades y el compartir momentos importantes de unos hijos, si dejas pasar mucho el tiempo, te los acabas perdiendo todos.