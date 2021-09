Amador Mohedano, tajante, carga duramente contra Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Famosos

Tajante

Amador Mohedano vuelve a la carga después de que hace tan solo unas semanas se enfrentase a un nuevo bache de salud con ingreso hospitalario incluido. Ahora, aparentemente recuperado, el hermano de la fallecida Rocío Jurado ha concedido unas incendiarias declaraciones sobre su sobrina, Rocío Carrasco, y también sobre su marido, Fidel Albiac, que no dejarán indiferente a nadie.

Amador Mohedano FOTO: KCS GTRES

En una conversación con ‘El Programa de Ana Rosa’, el representante ha asegurado que el origen del fin de la relación entre Ortega Cano y Rocío Carrasco fue la venta del piso de Miami. Además, ha querido recordar cuando su sobrina le pedía que este se llevase un 10% de los beneficios de Rocío Jurado en vez de un 20%, siendo este último el caché estipulado: “Yo le dije a mi sobrina que ese 20% era sagrado”, ha deslizado.

Rocío Carrasco y Fidel Albiac en una imagen reciente FOTO: Gtres

Amador sigue guardando dentro lo que ocurrió poco antes de la última gala especial en la que Rocío Jurado se despidió de su público en forma de concierto. Y, cómo no, señala a Fidel Albiac como el ‘culpable’ de su mala relación con Rocío Carrasco: “Fidel está detrás de todo lo que a mí me ha pasado con mi sobrina. Nunca me ha gustado él”, ha asegurado. Si bien es cierto que en los últimos meses se ha mostrado cauteloso a la hora de referirse al marido de Rociíto, ahora ha dado un golpe sobre la mesa para sincerarse de nuevo sobre este asunto.