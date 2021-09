El anuncio definitivo de Diego Arrabal que hará temblar los cimientos del ‘huracán Rocío Carrasco’

Famosos

Nuevo proyecto

Tras la emisión de la primera parte del documental de Rocío Carrasco, Diego Arrabal anunció hace unos meses hace unos meses su nuevo proyecto profesional tras abandonar temporalmente su silla como colaborador de ‘Viva la vida’. Aunque ha vuelto al programa de Telecinco, el paparazzi creó el pasado mes de julio su propio canal de Youtube para comentar y contar de primera mano toda la actualidad del mundo del corazón. Una plataforma que le servirá de trampolín para llegar a todos los rincones y de la que hará uso sin vetos ni censuras.

Un canal que ya cuenta con casi 29.000 suscriptores y cuya inauguración oficial tendrá lugar el próximo lunes 20 de septiembre a las 22:00 horas, tal y como él mismo ha anunciado en su cuenta personal de Instagram.

“El próximo día 20 de septiembre a las 22:00h, inauguramos nuestro canal YouTube. No faltéis!!! https://youtube.com/channel/UClF4mtU2mNmrlBRnmwLZw5g. #paparazzi #paparazzo #prensarosa #famosos #diegoarrabal” ha escrito junto a un vídeo en el que, además de la fecha de inauguración ha compartido un número de teléfono con el fin de que todo aquel que quiera le escriba durante el directo y participe de forma activa en este nuevo proyecto.

Diego Arrabal y Rocío Carrasco FOTO: La Razón

Diego Arrabal tratará, como no podía ser de otra manera, toda la temática que abordará a Rocío Carrasco y los conflictos que esta mantiene en su familia en la segunda parte de su documental, ‘En el nombre de Rocío’. De hecho, hace unas semanas el paparazzi le mandó un mensaje a Rocío Carrasco en forma de propuesta: “Se me ha ocurrido ofrecerle una entrevista totalmente gratuita y sin vetos a Rocío Carrasco para que conteste a todo lo que se le pregunte y que también le puedan preguntar todos. Eso sí, tiene que ser totalmente gratuita” deslizó. Una proposición que por el momento no ha tenido respuesta alguna por parte de la heredera universal de Rocío Jurado.