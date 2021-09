Kiko Rivera boicotea a una fría Isabel Pantoja en el aniversario de la muerte de Paquirri

Famosos

El 26 de septiembre siempre será una fecha en el recuerdo para los familiares de Francisco Rivera, ‘Paquirri’. Este domingo se cumple el 37 aniversario de su muerte en una época de calma tensa en la mediática saga.

A raíz del cuestionado gesto de Isabel Pantoja de mandar un ramo de flores a la tumba del que fuese el amor de su vida, Kiko Rivera, que también ha hecho lo mismo, ha querido dar un paso al frente y ha querido escribir unas palabras dedicadas en cuerpo y alma a su padre, al que apenas pudo conocer en vida, y, como no podía ser de otra manera, ha aprovechado la ocasión para mandarle nuevas indirectas a la tonadillera. Muy atentos.

“Otro año más papá 😰Te extraño tanto y me haces tanta falta...porque aunque tengo mi familia formada por mi mujer y mis hijos ...me siento muchas veces solo. Sigo luchando papá y así seguirá siendo💪🏻Por ti. Por lo que tú querías , siento mucho haberme enterado tan tarde, pero la venda que tenía en los ojos me impedía ver, ahora veo con claridad, y aunque mi ❤️ esté dañado voy con fuerzas pa’ to lo que venga. Te quiero por siempre papá” ❤️

Roto de dolor y completamente emocionado, vuelve a ver la luz pública la cara más sentida de Kiko Rivera, quien ha prometido a su padre que cumplirá su última voluntad”, a sabiendas que eso le está costando una mala relación con Isabel Pantoja.

Isabel Pantoja y su madre, doña Ana Martín FOTO: Gtres

Madre, hijo y aniversarios aparte, los Pantoja pueden estar tranquilos, al menos en lo que al estado de doña Ana, la matriarca del clan, se refiere. Tras cinco días de sufrimiento e incertidumbre por su delicado estado de salud, ya ha recibido el alta hospitalaria y en estos momentos se encuentra tranquila y recuperándose en Cantora.