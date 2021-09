Isabel Pantoja, indignada con los que anuncian la falsa muerte de su madre

Gente

Bulo

La falsa noticia del fallecimiento de doña Ana, la madre de Isabel Pantoja, ha enfurecido a la tonadillera, quien se muestra indignada ante una fake news que le duele en el alma. Isabel vive momentos muy duros desde que su progenitora tuvo que ser ingresada en un hospital de la localidad gaditana de Puerto Real y no quiere saber nada que no se refiera a la mujer que le trajo al mundo. No atiende al teléfono ni se deja ver, todos sus actos están priorizados por la idea de que su madre salga adelante.

Pero hay otras víctimas colaterales de esta historia. Como la artista no pone al tanto al resto de la familia del verdadero estado de la enferma, tanto sus hijos, Kiko y Chabelita, como su sobrina Anabel o sus hermanos, Juan y Bernardo, se alarmaron con esta falsa noticia e intentaron contactar rápidamente con la cantante y su otro hermano, Agustín, que son los que realmente conocen perfectamente la situación. El problema es que sus llamadas no obtienen respuesta. O por lo menos eso es lo que se rumorea en los mentideros pantojiles.

Ayer viernes ya se hablaba de que doña Ana se encontraba en estado crítico, algo que no pudimos confirmar por el silencio que Isabel ha impuesto. Ni quiere partes médicos públicos ni de su boca y la de Agustín sale una sola frase. Esperemos que este secretismo sea por el bien de la matriarca.