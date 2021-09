La drástica decisión de Anabel Pantoja tras la muerte de doña Ana: ¿Sigue adelante con su boda? Sabemos toda la verdad

Famosos

A poco más de cuarenta y ocho horas para la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez, hoy España se levantaba con la triste noticia de la muerte de doña Ana Martín, madre de Isabel Pantoja. Los novios ya habían reunido a sus familiares y amigos en ‘La Graciosa’ para el enlace, hasta que hace tan solo unas horas la revista ¡Hola! hacía pública la noticia de la cancelación de la ceremonia debido a las circunstancias familiares. Cabe destacar que esta publicación tenía pactado con Anabel un reportaje con mucho dinero de por medio sobre la boda.

Omar Sánchez y Anabel Pantoja se casan mediante una ceremonia civil FOTO: @anabelpantoja00 Instagram

Pero finalmente parece que la colaboradora de ‘Sálvame’ ha recapacitado y ha decidido seguir con los planes de celebración de la misma para este viernes. Así lo ha confirmado el representante de Anabel Pantoja a ‘Semana’.

Anabel Pantoja ha valorado junto a su pareja toda la situación, y es por eso que finalmente ha decidido darse el ‘sí, quiero’, a pesar de que no será la boda perfecta que ambos hubiesen deseado, tanto por el fallecimiento de Ana Martín como por las ausencias que todo ello conlleva. De momento la presencia de Isa P, Kiko Rivera e Irene Rosales es toda una incógnita, ya que en estos momentos Kiko se dispone a ir hacia Cantora con el fin de poder darle el último adiós a su abuela.

“Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida. No sé qué hacer estoy perdido y en “La Graciosa” Tuve mis dudas de venir pero al final arriesgué y perdí. Yaya de mi alma tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca mas😓Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora... “No queremos que venga nadie”😰No sé nada sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni dónde, ni horarios ni absolutamente nada. Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela. No quiero saber de nadie más, todos los demás me importan una mierda porque son unos indeseables todos. Me quedare esperando y rezándote. Me quedare quieto y callado pensándote. Lo siento mucho yaya pero tus hijos no me dejan despedirme ni siquiera me han informado de tu estado. Me siento roto, solo y desolado. Tu alma vive en mi y aunque no me pueda despedir de ti( lo hice en su momento) pero ahora lo necesito otra vez, siempre te llevaré en mi ❤️.Descansa en Paz Yaya. Por siempre tu nieto favorito”, ha escrito Kiko Rivera junto a una imagen con su abuela. Una publicación que ha desatado una ola de apoyo a la vez que de críticas de aquellos que no entienden como en un día tan complicado aprovecha para mandarle indirectas a Isabel Pantoja.