La despedida de Kiko Rivera a su abuela Ana: “Contigo se ha ido parte de mi vida”

Gente

Fallecimiento

Kiko Rivera ha recibido la noticia del fallecimiento de su abuela Ana desde La Graciosa. Allí ha llegado hace unas horas con su esposa Irene Rosales y sus dos hijas. La familia se ha desplazado hasta allí para acompañar a Anabel Pantoja y Omar Sánchez en el día de su boda. Ahora ya nadie sabe si la boda se celebrará o no, dada la triste noticia.

El Dj, que ha estado siempre muy unido a su “yaya” le ha dedicado un emotivo mensaje de despedida en Instagram, acompañado de una foto suya con la madre de Isabel Pantoja. “Hoy te has ido y contigo se ha ido parte de mi vida😰No sé qué hacer estoy perdido y en “La Graciosa”. Tuve mis dudas de venir pero al final arriesgué y perdí. Yaya de mi alma tantos meses sin verte y ahora ya no te veré nunca mas😓. Mi abuela, a la que no dejan que vaya a despedirme por mierdas de problemas familiares. Órdenes expresas desde Cantora... “No queremos que venga nadie”😰 No sé nada sólo sé por la tele porque nadie me ha llamado para decirme nada. No sé qué se va hacer ni donde,ni horarios ni absolutamente nada.Solo quiero que me dejen despedirme de mi abuela”.

Doña Ana Pantoja, la matriarca del clan, ha fallecido hoy en Cantora a los 90 años. Aquejada de una larga enfermedad y tras pasar unos días ingresada en el hospital Puerto del Real de Cádiz, finalmente fue dada de alta y hoy se ha conocido la noticia de su fallecimiento.