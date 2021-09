La crueldad de Isabel Pantoja al no notificar a sus hijos el fallecimiento de la abuela Ana

Gente

DEP

Se enteraron por la Prensa de la muerte de su abuela. Isabel Pantoja, soberbia y cruel con sus hijos, fue incapaz de llamarles para notificarles tan dramática noticia. Un drama que la tonadillera no quiso compartir con Kiko e Isa, tampoco con su sobrina Anabel, quien ha suspendido la celebración de su boda, que iba a tener lugar el próximo uno de octubre.

Kiko no perdonará jamás la actitud de su progenitora, ahora, más que nunca, quiere vengarse de este silencio mortal en los juzgados. No le pasará ni una, va a por ella, y contra su tío Agustin, con todas las de la ley. Guerra sin cuartel, no cabe una reconciliación, odio absoluto. Los. Íberos llamaron a “Cantora”, en donde murió su abuela, y alguien les dijo que no hacía falta que vinieran al crematorio de Jerez, en el que mañana se incinerarán los restos mortales de doña Ana. Otro agravio, lo que el dj denomina como " mierda de problemas familiares”.

Kiko está desolado, lo confiesa él mismo, su yaya era uno de los grandes amores de su vida, su apoyo incondicional en los malos momentos. No la veía desde hace más de un año, su enfrentamiento con su madre y su tío le cerraron las puertas de la finca. Y, dentro de lo malo, doña Ana no se enteraba de nada. La enfermedad del olvido había borrado su memoria desde hace años.