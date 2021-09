Rocío Flores se sincera en Telecinco sobre la ausencia de Rocío Carrasco en el homenaje a ‘la más grande’

Egos TV

Se sincera

Rocío Flores ha hablado este miércoles en ‘El programa de Ana Rosa’ sobre las fotografías exclusivas que publica en su portada la revista ‘Semana’. En ellas se ven momentos inéditos del homenaje que la familia le hizoa Rocío Jurado en Chipiona la pasada semana, en el que, como otros años, faltó Rocío Carrasco.

La joven ha confesado que en ese acto no estuvieron todos los que tenían que estar. Ortega Cano, Gloria Camila, Gloria Mohedano, José Antonio y su hija, Rocío Rodríguez, David Flores y la propia Rocío sí hicieron acto de presencia para recordar a ‘la más grande’. Sin embargo, para la colaboradora faltaron personas importantes: “No estuvimos todos. Faltó Rosa Benito y también faltó más gente como mi madre”.

La familia de Rocío Jurado se reúne en un homenaje por su 77º cumpleaños FOTO: G3 GTRES

Rocío Flores vuelve a acordarse de ella tras unos meses de lo más complicados para ella a nivel emocional. Y es que, a pesar de que su propia madre ha sido la que le ha puesto en la picota pública desde el pasado mes de marzo, parece que no le guarda ningún tipo de rencor.

Sea como fuere, la tertuliana ha explicado que durante ese fin de semana no hablaron en ningún momento de la segunda parte del documental de su madre, ‘En el nombre de Rocío’, donde la heredera universal de Rocío Jurado abarcará todos los conflictos familiares y contará su versión del distanciamiento familiar. Ahora que la calma tensa vuelve a reinar en la vida de Rocío Flores, no se ha pronunciado en ningún momento sobre las informaciones que apuntan a que la propuesta de Antonio David de llevar a su hija Rocío como testigo en el juicio contra su madre, no ha sido aceptada por el fiscal.