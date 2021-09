Rocío Flores, de nuevo atacada, denuncia los últimos insultos recibidos por su físico: “Pareces un muñeco de falla”

Famosos

Atacada

Rocío Flores ya está más que acostumbradas a recibir insultos, amenazas y ataques a través de las redes sociales. Durante la emisión del documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, la joven fue víctima de la ira desmedida de muchos de los defensores acérrimos de la heredera universal de Rocío Jurado.

La hija mayor de Antonio David ha compartido públicamente en varias ocasiones sus denuncias a todo aquel que cruza los límites del respeto, incluso dio un paso más allá y tomó medidas legales acudiendo a la Guardia Civil. Y parece que de poco sirvió.

Este martes, Rocío Flores, aparentemente resignada, ha vuelto a exponer en su cuenta de Instagram el desacertado comentario que le ha dejado una seguidora (o más bien, detractor) en una de sus historias de la citada red social. Una imagen en la que aparece de cuerpo entero haciéndose una ‘foto espejo’.

Rocío Flores comparte en sus redes sociales los últimos ataques que ha recibido por su físico FOTO: Instagram

“Te estás quedando fatal de cuerpo, ni tan gorda ni tan flaca. Pareces un muñeco de falla”, le ha escrito una usuaria. Lejos de ignorarlo, la joven ha querido responderle lo siguiente: “Siempre hay alguien que tiene que dar la nota. Me parece ridículo que sigamos juzgando a la gente por su físico, y sí, precisamente es una mujer quien me escribe esto. Aprendamos a respetar a las personas como son, con más peso, con menos, más altos o más bajos, rubios o morenos y un largo etc... Nunca sabemos los sentimientos de la persona que está detrás de esa pantalla ni de la manera que le puede afectar. Yo estoy sana, que es lo que más me importa a estas alturas de mi vida. No puede llover a gusto de todos”, concluye.

Rocío Carrasco, Fidel Albiac, Antonio David y Rocío Flores FOTO: Gtres

Esto coincide con la reciente noticia del juicio que tendrá lugar el próximo 23 de mayo y que reunirá en tiempo y espacio a Rocío Carrasco y Fidel Albiac con Antonio David y la propia Rocío Flores. Tanto Ro como Fidel acudirán a declarar como testigos por una demanda interpuesta por la hija de Rocío Jurado a su ex por “intromisión al honor”, a raíz de unas declaraciones que el ex guardia civil concedió en 2016.