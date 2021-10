Muere “Payasito”, el cómico que actuaba para Felipe VI, tras no superar un cáncer

Famosos

D.e.p

Francisco Javier García-Ontiveros, más conocido por todos como “Payasito”, ha fallecido a los 68 años en la madrugada de este miércoles víctima de un cáncer. A las 06:00h el cuerpo era encontrado sin vida en su el Hospital Doce de Octubre de Madrid. A estas horas sus restos mortales se encuentran en el Tanatorio Sur de Madrid para todos aquellos que deseen darle el último adiós.

"Payasito" en una imagen de archivo FOTO: La Razón

El protagonista padecía un duro cáncer que finalmente no ha logrado superar. Su familia se encuentra conmocionada y abatida ante esta triste noticia para el mundo del entretenimiento.

Amigo del desaparecido Ángel Cristo o del humorista Bigote Arrocet, la vida de Payasito ha estado repleta de luces y sombras. El artista sabía lo que era pasar hambre, y también llegó a conocer los salones de la Zarzuela, donde entretuvo en varias ocasiones con su arte a un inocente Felipe VI cuando este era pequeño.

Hace tan solo unos meses, Payasito concedía una entrevista en ‘La Razón’ para hablar de su pasado y de su reciente ruina económica y su relación con la realeza: “A veces me llamaban de la Casa Real para que actuara en espectáculos privados en los cumpleaños del Rey Felipe y sus hermanas. El entonces príncipe era muy parecido a su sobrino Froilán, un trasto. Nos volvía locos… También trabajé para Pepe Barroso y sus hijos, y para otra gente importante. Don Felipe no se acordará de mí, pero su padre, el Rey Emérito, sí que me ha saludado cuando hemos coincidido en algún sitio. Es un hombre muy afable y simpático. Me cae muy bien”, confesó hace unos meses.