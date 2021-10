Famosos

Feliz aniversario

Rocío Flores: el 25 cumpleaños de una guerrera a la que no le hacen falta armas

El 13 de octubre es una fecha muy especial para Rocío Flores. Este miércoles, la hija de Antonio David y Rocío Carrasco cumple 25 años. Un cuarto de siglo lleno de experiencias y aprendizajes que a día de hoy se traducen en una mujer decidida simplemente a ser feliz junto a los suyos. No necesita más.

La colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’ ha querido festejar su aniversario en su querida Málaga con una gran fiesta junto a algunas de sus amigas, en la que, tal y como ella misma ha compartido en sus redes sociales, se lo han pasado de maravilla. Además, durante el pasado fin de semana, su familia le preparó una sorpresa casera que dejó a la joven sin palabras. Su novio Manuel, su hermano David, Olga Moreno, Antonio David y otros familiares y amigos quisieron sorprenderla de la forma más emotiva. Así se refleja en el siguiente vídeo.

Rocío Flores, a la que su círculo más cercano conoce como ‘Ro’, atraviesa en la actualidad uno de sus mejores momentos tras haber vivido unos meses infernales desde que su madre, Rocío Carrasco, decidiese exponer delante de toda España los detalles más íntimos del pasado de su propia hija, de Antonio David y también de Olga Moreno. Una acción que provocó que gran parte de la opinión pública se volviese en contra de los Flores-Moreno, hasta el punto de llegar a recibir insultos, ataque y amenazas que ella misma se encargó de denunciar a través de sus redes sociales.

Unos actos por parte de su progenitora que han tenido grandes consecuencias emocionales para ella y de los que la audiencia ha sido testigo en los últimos meses. A pesar de que Rocío Flores ha tomado las medidas pertinentes a través de la Justicia, no ha salido de su boca una mala palabra hacia su madre, a la que no guarda ningún rencor pese a que le haya reclamado en varias ocasiones su atención y no haya habido respuesta por su parte, al menos de momento.

Rocío Flores y Rocío Carrasco en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Independientemente de esta realidad, Rocío Flores vive ahora un gran momento profesional y personal. Su faceta como colaboradora de ‘El Programa de Ana Rosa’ y su éxito como influencer en redes sociales, donde cuenta con un séquito de casi 800.000 seguidores, hacen que su rutina laboral sea plena. Además, la joven lleva un tiempo cuidándose y mimándose físicamente, lo que se traduce en una figura mucho más definida con la que ella misma se encuentra mucho mejor. A fin de cuentas eso es lo realmente importante.