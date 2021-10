“No han roto”: Diego Arrabal, sin pelos en la lengua, lo cuenta todo sobre el ‘divorcio’ de Antonio David y Olga Moreno

Egos TV

Desde que el pasado miércoles la revista ‘Lecturas’ sacase a la luz separación de Antonio David y Olga Moreno, el tema no ha parado de copar titulares en todos los medios de comunicación. Los protagonistas callan y parte de la familia desmintió a ‘La Razón’ que existiese una ruptura entre el mediático matrimonio. Ahora le ha tocado el turno de hablar a Diego Arrabal.

Diego Arrabal este domingo en 'Viva la Vida' FOTO: Mediaset

El veterano paparazzi, a quien el ex guardia civil concedió una entrevista hace poco más de una semana en su canal de Youtube, ha hablado públicamente en ‘Viva la Vida’ y lo ha hecho con conocimiento de causa. Aunque se ha mostrado crítico con la actitud de su amigo, ha querido sembrar el beneficio de la duda sobre la supuesta separación: “Lo primero no hay fotografías. Eso que se está vendiendo que hay fotografías… Es imposible. Jugar con eso… Antonio David se lo está tomando muy en serio, y no lo se por él. Está apuntando, denunciando y tomando medidas legales”, deslizó Arrabal.

“A lo mejor dentro de un año rompen, pero ahora mismo no han roto. Y por la información de Terelu se confirma que no han roto. Una cosa es hacer periodismo y otra cosa es hacer terrorismo y así de claro lo digo”, ha explicado Diego Arrabal tras la portada de ‘Lecturas’. El colaborador quiso hacer una reflexión a raíz de la emisión del documental de Rocío Carrasco, ‘Roció: contar la verdad para seguir viva’ y la relación del mismo con la publicación de la separación: “Cuando empezó la docuserie se desvela en un programa de televisión que en aquella revista que es la misma que publica esto, Antonio David vendió a sus hijos. Y según la revista es que se llegó a un acuerdo para no publicar algo y se publicó aquello. Y al final el tiempo pone a cada uno en su sitio y no es una revista de confianza para él ahora mismo”, sentenció.