La “doble vida” de Antonio David Flores: “M no era la única”

Después de conocerse la supuesta ruptura con Olga Moreno, en ‘Sálvame’ relacionan a Antonio David Flores con una chica de Mediaset a la que misteriosamente llaman “M”. Todos los focos se centran ahora en Marta Riesco, la reportera de El Programa de Ana Rosa con la que aseguran que su íntima amistad es “un secreto a voces” en los pasillos de Telecinco, pese a que habrían llevado su relación de manera “discreta y natural”.

Mientras los protagonistas y su entorno más cercano guardan silencio al respecto, desde el programa que conduce Carlota Corredera especulan sobre esta supuesta relación, desvelando que en la etapa en la que el exguardia civil colaboraba con ‘Sálvame’ quedaban para verse. “En nuestras publicidades mientras Antonio David trabajaba aquí, ella venía a pasar un rato con él”, explicaba el reportero Omar Suárez.

Marta Riesco, reportera de 'El programa de Ana Rosa' FOTO: @marta.riesco Instagram

Carmen Borrego se atreve a asegurar que la periodista “ha alardeado en Málaga de su relación con Antonio David”.

Pero la cosa no queda ahí, y es que aparecen otras voces que vuelven a relacionar al ex de Rocío Carrasco con otras mujeres, incluso Kiko Jiménez se muestra rotundo al respecto: “M no era la única”, confesando que en su etapa como asesor del amor de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’, llevaba una “doble vida” que era “vox populi” en los pasillos de la cadena.

¿Romperá su silencio Antonio David?