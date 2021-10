Comunicado de Marta Riesco en Telecinco tras el ‘huracán Antonio David’: “He sufrido un acoso permanente”

Egos TV

Decidida

La noticia de la supuesta separación de Olga Moreno y Antonio David publicada el pasado miércoles por la revista ‘Lecturas’ ha colocado al ex guardia civil de nuevo en la picota pública, y aunque de momento ninguno de los protagonistas se han pronunciado al respecto, ya se han dado a conocer algunos detalles sobre esta hipotética ruptura. Desde ‘Sálvame’ se ha señalado a la que sería amante del ex guardia civil como detonante del escándalo, una mujer famosa que trabaja en Mediaset cuyo nombre empieza por la letra M.

Marta Riesco, reportera de 'El programa de Ana Rosa' FOTO: @marta.riesco Instagram

Teniendo en cuenta las pistas que se han difundido desde ‘Sálvame’ y los descuidos de algunos colaboradores, que han llegado a decir el nombre completo, muchos usuarios de las redes sociales no han tardado en hilar los datos y han señalado a Marta Riesco, reportera de ‘El programa de Ana Rosa’, como la supuesta amante de Antonio David, llegando a convertir su nombre en trending topic en Twitter. Aunque hace tan solo unos días la protagonista mandó un burofax a los medios de comunicación para pedir que su nombre no tuviese cabida en este escarnio público, ha sido este lunes cuando tanto Ana Rosa Quintana como la protagonista han tocado, aunque sutilmente, este tema en el matinal de Telecinco.

“Llevo diez años ejerciendo el periodismo y amo mi profesión. Mi trabajo me avala, mis reportajes y exclusivas durante años. Todo esto, lamentablemente, ha quedado en un segundo plano en los últimos días. Algunos compañeros de profesión me han aludido desde un ámbito privado, y quiero recordarles que no soy un personaje público. No quiero entrar en temas personales, porque si entro me acusarán de lo que digo, y si no lo hago, me acusarán de que callo. En estos días he sufrido un acoso permanente, directa o indirectamente se me está señalando. He trabajado en diferentes medios de comunicación hasta llegar donde estoy... El sueño de mi vida era trabajar en ‘El Programa de Ana Rosa’, y lo conseguí. Os pido seguir ejerciendo mi profesión con libertad y sin presiones”, concluye este comunicado que ha leído la propia Ana Rosa Quintana en primera persona.

Ana Rosa ha leído un comunicado de Marta Riesco, pese a que ella misma está trabajando hoy en el programa. Dice que sufre un acoso permanente y que está siendo señalada. Pide poder hacer su trabajo libremente y a continuación ella misma procede a hablar de Irene Rosales 🤦🏻‍♂️ #AR25O pic.twitter.com/ebHGg7R8Pf — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) October 25, 2021

Segundos después, la exitosa presentadora ha dado paso a Marta Riesco, quien se encontraba en Castilleja de la Cuesta para trasladar las últimas novedades sobre el clan Pantoja. Aunque breve, la periodista ha querido mandar el siguiente mensaje: “Gracias de corazón a ti, al programa y a todos mis compañeros”, concluye la protagonista.