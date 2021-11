Las redes se llenan de mensajes de apoyo a Ana Rosa Quintana tras anunciar que padece cáncer de mama

Gente

El martes hoy arrancaba gris en el panorama televisivo. La reconocida presentadora Ana Rosa Quintana comenzaba su programa esta mañana con la inesperada y triste noticia de su retirada “por una temporada”. ¿La causa? Un cáncer de mama.

La presentadora, que vivía uno de sus momentos más duros ante las cámaras, anunciaba visiblemente emotiva su marcha: «Hoy me quiero despedir por una temporada, espero que no sea muy larga, me han encontrado cáncer en una mama». Ana Rosa tranquilizaba también a su audiencia: “Estoy tranquila, confío en mis médicos y soy una afortunada por tener tanto amor alrededor. Espero que todo tenga un final feliz. Afortunadamente, la investigación y la medicina ha avanzado mucho en el cáncer de mama”. Y, por último, lanzaba una petición: “Quiero recordar a todas las mujeres la importancia de no dejar pasar una revisión”.

💙 “Sé que me voy a curar” 💙 Hoy es un programa difícil. Ana Rosa se despide por una temporada tras compartir con su audiencia, su otra familia, que le han detectado "un carcinoma en una mama". Nosotros ya contamos los días para volver a verla 💪👑 #AR2N https://t.co/SLXWZr9ZfU pic.twitter.com/oy9NpEdqGu — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 2, 2021

Poco han tardado las redes sociales en llenarse de miles de mensajes de ánimo hacía la presentadora. Algunos compañeros periodistas como por ejemplo la presentadora de Antena 3 noticias, Sandra Golpe, han querido transmitirle unas palabras de ánimo.

Por encima de todo, la salud. Fuerza y mis mejores deseos, @anarosaq 💪🏻💪🏻💪🏻 https://t.co/K2hfrPZ2sI — Sandra Golpe (@SandraGolpeA3TV) November 2, 2021

Salió una vez y lo volverá a hacer con esa energía y fortaleza envidiable. Brava, @anarosaq pic.twitter.com/0AxsCUgXzz — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) November 2, 2021

Una periodista valiente y clara. Mucho ánimo, @anarosaq.



Convencido de que pronto volveremos a verte recuperada y en plena forma. Como dicen sus compañeros, contando los días para tu regreso. https://t.co/ScrYmXwvR3 — Pablo Montesinos (@montesinospablo) November 2, 2021

Te mandamos todo nuestro apoyo y te deseamos una pronta recuperación. Un beso fuerte, @anarosaq 😘 https://t.co/JlRkIjW7yI — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 2, 2021

También personalidades del mundo político. La misma presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, escribía en su perfil de Twitter: “Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ana Rosa Quintana y mucho ánimo”. Pero no era la única, Emiliano García-Page o Macarena Olona también dedicaban unos segundos a mandar un mensaje a la periodista.

Quiero mandar un abrazo muy fuerte a Ana Rosa Quintana y mucho ánimo: la ciencia hará su trabajo para curarte y los demás te apoyaremos para que siempre te sientas fuerte. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 2, 2021

Mucho ánimo y fuerza, @anarosaq.



Seguro que todo saldrá bien y estarás recuperada muy pronto. https://t.co/ERVOFoRvd2 — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) November 2, 2021

Te deseo una pronta recuperación @anarosaq.



Espero verte muy pronto de vuelta, recibe un fuerte abrazo y todo mi apoyo. https://t.co/UgebKpIWVy — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) November 2, 2021

Todo mi cariño, @anarosaq. No estás sola en este viaje. Te acompañamos y te esperamos de vuelta millones de ciudadanos. En mis oraciones y en mi corazón. https://t.co/GVWdMunuzJ — Macarena Olona (@Macarena_Olona) November 2, 2021

Todo mi apoyo para @anarosaq en este momento de lucha contra el cáncer de mama.

Te deseo una pronta recuperación y confío en que librarás esta batalla con la fortaleza que te caracteriza.

Mucho ánimo. — Emiliano García-Page (@garciapage) November 2, 2021

Yo también estoy convencido, @anarosaq, de que superarás la enfermedad y que te tendremos de vuelta muy pronto.



Mi sincero apoyo a ella, a todas las mujeres que luchan a diario contra el cáncer de mama y a los profesionales sanitarios y científicos que hacen posible su cura. pic.twitter.com/JT4dRQdpwl — Edmundo Bal (@BalEdmundo) November 2, 2021

Toda la fuerza y todo el ánimo a Ana Rosa Quintana y a todas las mujeres con cáncer de mama. Es duro y es difícil pero, afortunadamente, España tiene una sanidad que se cuenta entre las mejores del mundo. Cuidémosla para que nos pueda cuidar de vuelta. — Pablo Echenique (@PabloEchenique) November 2, 2021

Mucho ánimo, @anarosaq. Y gracias infinitas por hablar tan abiertamente de una enfermedad, el cáncer, que antes se ocultaba. Te vas a poner bien muy pronto. pic.twitter.com/wZthvzb0tT — Marta Rivera 🇪🇸 (@CiudadanaMartaR) November 2, 2021

Sea como fuese, la noticia de Ana Rosa hoy la convertía en trending topic y teñía todas las redes de mensajes de ánimo y fuerza hacia la presentadora.