Antonio David desmonta a ‘Sálvame’ y les tacha de “racistas” por decir que en su familia “son como gitanos”

Antonio David ha sorprendido en la noche de este miércoles con un nuevo vídeo en su canal de ‘Youtube’. Un vídeo de 7 minutos llamado “Yo me rebelo”, que poco o nada tiene que ver con los anteriores y que ha generado un gran revuelo en redes sociales. En esta ocasión, el ex guardia civil ha dado un paso al frente y ha denunciado públicamente parte el contenido emitido en ‘Sálvame’ durante su tarde de ayer.

“Hoy en ‘Sálvame’ han hablado de algo que me ha hecho daño y me ha dolido muchísimo”; comienza diciendo. Para explicar eso que tanto daño le habría hecho, ha emitido una conversación entre varias personas que interpretan esa charla que se ha televisado en el programa de Telecinco. En ella la supuesta familiar de Antonio David con la que ha estado Kiko Hernández dice que la familia de Antonio David “son como gitanos”. Cuando el tertuliano le pregunta, ella asegura “estar acojonada”, y se sincera sobre la supuesta realidad de los Flores-Moreno: “Ellos parecen muy finos pero son muy verduleros. He hablado con mi hermana y me ha dicho que tenga cuidado porque saben en qué hotel estoy y en esa familia son muchos... Es mucho lo que se me viene encima”, dice este testimonio.

Antonio David en su canal de 'Youtube' FOTO: Youtube

Antonio David, visiblemente molesto por estas palabras, ha querido responder tanto al formato de ‘La Fábrica de la Tele’ como al entrevistador, que en este caso es Kiko Hernández: “Mi padre es gitano y falleció hace seis años. Tengo sangre gitana y estoy muy orgulloso de ello. Tengo un familia intachable y nadie puede decir nada de ellos. Lo que se ha hecho hoy con mi familia no tiene perdón. Lo que se ha hecho con la etnia gitana tampoco tiene perdón. Esta gente de ‘Sálvame’, esos que defienden el colectivo y que son abanderados, hoy lo que han hecho ha sido fomentar el racismo y el odio. Kiko, esta era tu entrevista y tu voz, pero eres tan cobarde que te tuneen tu propia voz para que no se te reconozca. Lo que habéis hecho vosotros es estigmatizar a la raza gitana. Vinculáis hechos delictivos a la condición de ser gitano”. "

El padre de Rocío Flores ha aprovechado para mandar un mensaje a sus antiguos jefes: “Quiero que ese consejo de administración de Mediaset, incluido el señor Paolo Vasile, se haga mirar realmente lo que está pasando con ‘La Fábrica de La Tele’, que son su propio caballo de Troya”. A continuación, el vídeo íntegro del que todo el mundo habla.

“Ya no aguanto más, y voy a explicarle a la gente lo que hacéis con el público y como les mantenéis cuatro horas a base de mentiras, engaños y vendiéndoles humo. Estáis ganando muchísimo dinero y ganando auténticas barbaridades de dinero. Hace unos meses permitieron que Jorge Javier dijese en ‘Sálvame’ que era un programa de rojos y maricones. La televisión tiene que ser un medio libre y no para atentar y estigmatizar. Yo me rebelo”. Con esta última frase ha concluido un discurso serio y firme que se ha convertido en cuestión de minutos en ‘Trending Topic’ en Twitter con la friolera de 30.000 comentarios hasta ahora.