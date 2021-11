El último dardo de Mercedes Milá a Antonio David: defiende a Rocío Carrasco pero hace oídos sordos al ‘caso Carlota Prado’

Egos TV

Se sincera

Decir que Mercedes Milá demuestra no tener pelos en la lengua cada vez que acude a un plató de televisión o concede una entrevista, no resulta ninguna novedad. Desde que el pasado mes de marzo diese comienzo la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, han sido varias las ocasiones en la que la veterana presentadora se ha declarado públicamente a favor de la hija de Rocío Jurado. Ahora lo ha vuelto a hacer, y en esta ocasión ha arremetido contra Antonio David.

Mercedes Milá durante la presentación de la tercera temporada de 'Scott y Milá' en el FesTVal, en Vitoria (España), a 03 de septiembre de 2020. MERCEDES MILÁ;FESTVAL VITORIA;TELEVISIÓN;MOVISTAR;PROGRAMA;'SCOTT Y MILÁ' Javier Ramírez / Europa Press 03/09/2020 FOTO: Javier Ramírez Europa Press

En una entrevista para el programa ‘Tierra Trágame’ de Dani Rovira, la catalana ha querido manifestarse sobre uno de los temas del momento: el conflicto que tiene como protagonistas a Antonio David y Rocío Carrasco. A raíz de una anécdota que la presentadora de ‘Gran Hermano’ vivió junto a ‘la más grande’, Milá aprovechó para lanzar un mensaje que no ha dejado indiferente a la audiencia: “En honor de Rocío te digo yo a ti que es intolerable lo que está haciendo Antonio David Flores”, sentenciaba la presentadora. “Gracias a Dios Rocío Carrasco está mejor. Ha pasado 20 años de infierno, pero ahora está mejor. Yo solo le deseo que llegue al final del camino y que llegue bien”, sentenció mostrando una gran empatía con lo que ha vivido Rociíto.

Durante el pasado mes de abril, poco después de que Carrasco contase todo lo que vivió junto al ex guardia civil, Mercedes Milá quiso publicar este controvertido mensaje en su cuenta de Instagram, acompañado por una foto de la protagonista.

“Rocío Carrasco volvió a ser la voz más nítida de las miles de mujeres destruidas en nuestro país. Ellas se reconocieron porque saben que dice la verdad. La sutileza del maltrato llega al extremo que sea necesario con tal de aislar y matar a la víctima. Como si el hombre que agrede necesitara destruirse a sí mismo, llega hasta donde haga falta en su camino de dolor. Él no se soporta porque esa mujer es su espejo, por eso se torna sutil en el mal. Cada historia es igual a la otra. Cada dolor e impotencia se repite y se clona. La manipulación de los hijos es su obra maestra. Ellos llegan a negar a la madre hasta donde el padre consigue que lo hagan y ella se da cuenta de todo y calla para no dañarlos más, para no perderlos. “Ese dolor es inaguantable pero lo soporta porque son sus hijos, han pasado nueve meses en su cuerpo y han salido de él al darles la vida. ¿Cómo no va ese hombre a hacer lo que sea para anular esa potencia extraordinaria?”, escribió hace unos meses.