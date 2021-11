Gente

'Sálvame'

El presunto anillo de compromiso que Antonio David regaló a Marta Riesco no supera los 1.200 euros

Ni ocho mil ni dos mil, el precio real del presunto anillo que dicen que Antonio David Flores regaló a la reportera y amiga entrañable, Marta Riesco, no supera los mil doscientos euros, tal y como afirmó un joyero malagueño en el programa “Sálvame”.

Para que no se le relacionara con dicha compra, Flores envió a un amigo a la joyería de Málaga donde se adquirió, pero alguien se fue de la lengua y descubrió el pastel.

Marta, según cuentan, recibió el anillo hace unos cinco meses, y al entregárselo Antonio le prometió que iba a separarse de su esposa Olga para oficializar la relación con ella. Algo que todavía no ha sucedido.

Lo que sus ex compañeros de Sálvame se preguntan es como se pudo gastar el ex guardia civil esa cantidad si en teoría no tiene trabajo. ¿De donde sacaba el dinero?

Olga Moreno “lo está pasando muy mal”

Olga Moreno, según una de sus amigas, “lo está pasando muy mal, porque se ha enterado de cosas que le hacen muchísimo daño, vivía en la ignorancia y desconocía muchas de las circunstancias que están saliendo a la luz, como, por ejemplo, que su marido podría haber estado ganando dinero e invirtiendo en propiedades a sus espaldas. Si eso es verdad, me parece vergonzoso”.

Cada día se desvelan nuevos datos de este docudrama que no parece tener fin.

Lo último, la presunta aparición de una mujer, familia de Antonio David , que estaría dispuesta a contar intimidades de Olga, Antonio, Rocío Flores, su hermano David… pero en algunos mentideros se empieza a dudar de la existencia del personaje. Al igual que nadie cree que la ruptura matrimonial sea reciente. Lo más probable es que lleven distanciados desde que ella regresó de la isla de “Supervivientes”. Olga se enteró entonces de sucesos que no conocía, relacionados con las presuntas infidelidades de su esposo.

Y, dicen, se le abrieron los ojos y entendió perfectamente situaciones que anteriormente le habían generado sus dudas.