Exclusiva: el motivo real de la desaparición de la hermana de Olga Moreno: “Antonio David no ha tenido nada que ver”

Raquel Moreno es la hermana de Olga Moreno más conocida dentro de sus cinco hermanos anónimos. Desde que el pasado mes de marzo comenzase la emisión de ‘Rocío: contar la verdad para seguir viva’, docuserie protagonizada por Rocío Carrasco, la sevillana residente en Barcelona se convirtió en la mejor defensora pública de la familia, tanto de su propia hermana como de su todavía cuñado Antonio David, haciendo de su cuenta de Twitter su propio plató de televisión.

Raquel Moreno y Olga Moreno FOTO: Instagram

Siempre con actitud reivindicativa con el fin de que se haga justicia con los Flores-Moreno, Raquel ha tomado una drástica decisión después de casi ocho meses de una continua sobrexposición en redes sociales: cortar por lo sano y desactivar sus redes sociales por un tiempo. La protagonista ha hablado largo y tendido con ‘La Razón’ para explicar el motivo real de su desaparición temporal: “He cerrado mi cuenta de Twitter porque no quiero que digan cosas y mentiras que yo no he dicho. El tiempo ya pondrá todo en su lugar”, comienza diciendo. Además, ha querido mandar un mensaje a todos aquellos que especulen sobre el por qué ha dejado la citada red social: “Yo no vivo de esto y me dan igual los seguidores. Defiendo lo que creo justo siempre, para lo bueno y para lo malo. Soy una persona de corazón y no me gustan las injusticias”, desliza.

Algunos tuits de Raquel Moreno FOTO: Twitter

Para todos aquellos que han comentado en las últimas horas que habría sido Antonio David el que habría ordenado a su cuñada, en este caso a Raquel, que cierre sus redes sociales, ella asegura que “Antonio David no ha tenido nada que ver en esto”.

La de Sevilla confiesa que “siempre ha defendido a su familia” pero que ahora “les toca defenderse a ellos”. Y así lo hicieron, a su manera, a través de la concentración que los seguidores del mediático clan organizaron en Málaga contra el acoso al que la familia se ha visto sometida durante los últimos meses. Allí estuvieron Olga Moreno, Rocío Flores, Antonio David y una de sus hermanas. La que no estuvo fue precisamente Raquel, algo que sorprendió a muchos de los allí presentes: “No fui a la concentración porque a última hora me dijeron que no fuese”, concluye Moreno sin querer entrar en más detalles.