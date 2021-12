Se confirma que la muerte de Carlos Marín fue por coronavirus: “El covid le atacó muy fuerte”

La muerte a los 53 años del cantante Carlos Marín, componente del grupo ‘Il Divo’, ha conmocionado y dejado enmudecido a medio mundo. El dolor que este fatídico final ha causado entre los seres queridos del artista, compañeros y conocidos es enorme. El que fuese su abogado, Alberto Martín, se ha manifestado públicamente para aclarar algunos asuntos relacionados con su reciente e inesperado fallecimiento.

“La familia está destrozada . Todavía no nos lo creemos. Ha sido casi de un día para otro y esto es como un mal sueño... muy mal, como o una pesadilla. La verdad es que no nos entra en la cabeza”, ha explicado en el programa ‘Ya es Mediodía’. “Carlos aguantó mucho antes de ir al hospital, y creo que esto tampoco ha sido bueno, debió acudir un poco antes” al centro médico para que le atendieran”, explica sobre el ingreso que tuvo lugar el pasado 7 de diciembre en la ciudad de Manchester: “Empezó a empeorar, hasta que tuvieron que entubarle y ponerle en coma inducido, precisamente para darle el tratamiento y poder recuperarle. Era una persona muy centrada y razonable y ya estaba vacunado, pero esto no te no inmuniza al cien por cien y a él el covid le ha atacado muy fuerte. A primeros de mes es cuando empezó a tener los síntomas y a encontrarse mal”, desliza el letrado confirmando que su muerte fue debida al coronavirus.

Tras el contagio, su evolución fue negativa porque los pulmones se vieron afectados por la enfermedad. Ni el abogado ni la familia es conocedora del momento en el que se contagió, ya que tanto él como el resto de integrantes de la banda musical tomaron todas las precauciones necesarias para evitarlo, según cuenta Alberto Martín, quien se ha encargado de detallar al máximo todo lo sucedido para que por fin se esclarezca qué es lo que realmente pasó.