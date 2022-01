La decadencia de Miriam Sánchez: sin trabajo y en busca de un centro para curarse de sus adicciones

Miriam Sánchez atraviesa sin duda uno de los peores momentos de su vida. El pasado verano ya protagonizó varios momentos en televisión debido a sus recientes altercados que mostraron la cara más amarga de la que fuese colaboradora de Mediaset durante muchos años.

Miriam Sánchez en una imagen de archivo FOTO: Telecinco

La ex de Pipi Estrada ha vuelto a la primera línea mediática harta de que se especule y se hable sobre ella. En una conversación con ‘Sálvame’ ha asegurado lo siguiente: “Con toda esta serie de problemas acaba una en una adicción. Ya viene una predispuesta porque tiene un gen sí, y tiene una, una recaída, sí, y lo paga el que menos lo debe también. La mayoría de las mujeres que tienen adicciones no es por fiesta, es por que están maniatadas. Llego a un nivel de ansiedad que me bebo el agua de los charcos, y el Nilo también”, ha confesado visiblemente afectada por todo lo que está viviendo.

Miriam Sánchez en 2021 FOTO: Telecinco

“Estoy regular, quiero defenderme porque estoy leyendo cosas muy desagradables. Quiero limpiar mi imagen, me puede tanto esto, estoy tan cansada... Ni siquiera estoy pensando en el dinero. Estoy buscando muchísimos centros y muchos centros hablan de la adicción de las mujeres. La mayoría de ellas es por situaciones como la mía”, desliza totalmente desbordada.

Ante las preguntas del redactor, Miriam Sánchez asegura que ha intentado poner todo de su parte para curarse y volver a ser la Miriam que siempre fue, risueña, optimista y divertida: “He escrito diarios y diarios para desahogarme porque me servía como terapia de todo lo que he aguantado y todo lo que me ha pasado porque a veces pierdes la cordura de ti misma. Yo no voy a decir nada de mi familia, pero no hay relación. En el cine no te quieren si no has estado en televisión, pero no pasa nada, buscamos lo que sea, yo soy súper perro flauta, cada día más”, concluye.