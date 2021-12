Carlos Lozano cambia la tele por los ladrillos: ahora hace de albañil y trabaja doce horas al día en el campo

Famosos

Ha pasado mucho tiempo desde que poco o nada se sabe del paradero de Carlos Lozano. Después de ser uno de los grandes protagonistas para la prensa del corazón, el presentador decidía desaparecer el pasado año y alejarse de los focos por su propio bienestar emocional. Sus constantes polémicas televisadas provocaron que tomase la decisión de comenzar una nueva vida. Y así ha sido.

Arancha de Benito y Carlos Lozano en la inauguración de 'Caro' en Madrid. FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

El protagonista ha acudido a la inauguración de la discoteca ‘Caro’ en Madrid. Allí, ha posado en el photocall junto a Arancha de Benito y posteriormente se ha parado a hablar con los medios de comunicación allí presentes, entre los que se encontraba ‘La Razón’. “Estoy desaparecido porque he querido y me hacía falta perderme. Yo tenía un desorden muy grande y necesitaba organizar mi vida”, ha comenzado diciendo.

Carlos Lozano ha explicado en exclusiva a este periódico cómo es su día a día desde que decidió tomar la decisión de desvincularse de los focos: “Me estoy haciendo una casa en el campo con un huerto, ganado, cabras, gallinas... Los fines de semana me divierto en Madrid y entre semana me voy al campo solo y aislado y recargo pilas”. El ex de Mónica Hoyos ha confesado que se levanta a las seis de la mañana y que está volcado en la construcción de la que será última casa, en la que está desempeñando labores de albañil durante doce horas diarias.

Carlos Lozano en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Respecto a su futura vuelta a la primera línea mediática, el presentador asegura qué “volverá” porque “le han hecho ofertas en Mediaset”, por lo que valorará a medio plazo la mejor opción para su reaparición pública.

Después de su polémica ruptura con Miriam Saaavedra, ha asegurado lo siguiente: “Yo ahora solo estoy bien. El amor llega cuando llega, no hay que buscarlo. La última vez que me enamoré fue de Miriam, pero ahora llevo un año y medio sin nadie y sin hacer nada de nada. La próxima vez que esté con alguien será con una buena persona porque no puedo cometer errores que ya cometí.”, concluye.