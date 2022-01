El ‘filósofo’ Kiko Hernández patrocina su nuevo proyecto fuera de ‘Sálvame’: “Lo que más odia el rebaño es aquel que piensa distinto”

El nombre de Kiko Hernández siempre va ligado a la polémica, y en esta ocasión no iba a ser menos. El discurso tajante, y en ocasiones hiriente, que mantiene contra la familia Flores-Moreno, ha provocado que sus detractores sean cada vez más. Incluido el propio Antonio David, quien le ha dedicado varios vídeos en su canal de ‘Youtube’ durante las últimas semanas.

Hernández, quien no se caracteriza precisamente por callarse ante los ataques, ha respondido al ex guardia civil y no se corta a la hora de referirse a Rocío Flores con unos adjetivos que, cuánto menos, resultan desacertados.

Pero ahora parece que, lejos de esta polémica, el colaborador de ‘Sálvame’ está muy volcado en su nuevo proyecto teatral y en su faceta como actor, intentando seguir los pasos de su compañero Jorge Javier.

"Lo que más odia el rebaño es aquel que piensa de modo distinto, no es tanto la opinión en sí, como la osadía de querer pensar por sí mismo, algo que ellos no saben hacer” pic.twitter.com/hThQZPJVWe — Kiko Hernández (@Kiko_Hernandez) January 16, 2022

“Lo que más odia el rebaño es aquel que piensa de modo distinto, no es tanto la opinión en sí, como la osadía de querer pensar por sí mismo, algo que ellos no saben hacer”, ha escrito en su cuenta de Twitter junto a esta imagen en la que pone “Kiko Hernández es distinto”. ‘Distinto’, así se llama esta obra que muy pronto estrenará, la cual no se ha librado de las críticas de muchos usuarios que siguen conmocionados por el hecho de que el madrileño vaya a dar el salto a los escenarios.

Cuando hablas de rebaño, te refieres al del mundo Sálvame, verdad? Porque allí se lleva el pensamiento único. — Angélica.🔻❤💛💜 (@AngiM1) January 17, 2022

ya que citas, pon el autor: Arthur Schopenhauer. Al menos lo has entrecomillado. Ahora piensa en el significado de la cita, estas seguro de que tiene algo que ver contigo? — jipilonga (@Paz_y_Fica) January 17, 2022

Si sospechamos que un hombre está mintiendo, deberíamos pretender creer en él; porque entonces él se vuelve más audaz y seguro, miente más esforzadamente, y es desenmascarado.

Arthur Schopenhauer.

Cita el autor de la tuya garulo. — (La abuela Pepa )💜 💜 👵 😘 (@Marijos08642563) January 17, 2022