Kiko Hernández, sin pelos en la lengua, responde a Rocío Flores tras su último ‘reproche’ a Rocío Carrasco: “Tengo libertad para decir lo que me de la gana”

Rocío Flores manifestaba este lunes en ‘El Programa de Ana Rosa’ su sorpresa después de que su madre, Rocío Carrasco, consintiese que algunos colaboradores de ‘Sálvame’ la insultasen y hablasen mal sobre ella. “Lo que me da sorprende y me da más pena es que mi madre permita que en ‘Sálvame’ hablen de mí como lo hacen... Aunque a la gente se le olvide, es mi madre, me ha parido y la quiero porque es mi madre”, deslizó de forma tajante.

Unas declaraciones todavía sin respuesta por parte de la mujer de Fidel Albiac, pero que no han pasado desapercibidas en el citado programa. Kiko Hernández, por alusiones, ha respondido este martes a la ya declarada como su archienemiga pública, y no ha dudado en asegurar lo siguiente: “Yo soy amigo de Rocío Carrasco, ha venido a mi casa y ella me ha invitado a la suya. Tú, Rocío Flores, no puedes hacer una afirmación como esa porque es muy peligroso. Aquí lo de permitir... no. Tú no sabes si Rocío Carrasco me ha dicho que frene contigo o no...”, ha comenzado diciendo.

“Yo tengo la libertad de decir lo que me de la gana mientras sea un personaje público, porque el primero que ha hablado en portadas de revistas es Antonio David, por lo que a mí nadie puede venir a decirme eso. Tú nos has puesto a parir, yo te he puesto a parir, y así...”, concluye. Una explicación que ha contado con la aprobación de la mayoría de los colaboradores presentes en plató, pero que, sin embargo, Gema López no ha podido defender. Cabe destacar que ella es la tertuliana que más crítica se ha mostrado con el hecho de que Rocío Carrasco no quiera tener una acercamiento con sus dos hijos, y más aún con el hecho de que permita que sus ahora compañeros de cadena se refieran a ella de una forma peyorativa.