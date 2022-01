Una colaboradora de Telecinco pone en su sitio a Paz Padilla tras sus declaraciones sobre Rocío Carrasco

Paz Padilla la ha vuelto a liar. La presentadora encadena una polémica con otra y en esta ocasión las redes sociales se le han echado encima a raíz de unas desafortunadas declaraciones sobre el conflicto que Rocío Carrasco todavía mantiene con su hija. En este sentido se debe recordar que Rocío Flores fue condenada por propinar una brutal paliza a su madre en el año 2012, y desde entonces permanecen distanciadas. Una dolorosa situación difícil de arreglar, aunque según el criterio de la humorista gaditana solo se necesita “amor” para que puedan llegar a un punto de entendimiento.

“El amor no lo puede todo. Por favor, que esta señora ha estado a punto de quitarse la vida. ¿Tú dirías que una señora que ha sido maltratada vaya con su maltratador a una sala y se encierren para solucionar sus problemas?”, cuestionó Kiko Hernández a Paz Padilla, haciéndole ver que estaba tratando un asunto muy complejo de forma naíf. Aun así, la presentadora seguía en sus trece y mantenía que “el amor lo puede todo”, unas declaraciones que le han costado, una vez más, miles de críticas a través de las redes sociales, incluidas las de algunos compañeros de cadena.

Ana Bernal Triviño, una de las colaboradoras más populares y respetadas de ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, ha cantado las cuarenta a Paz Padilla a través de su cuenta oficial de Twitter. “‘El amor lo puede todo’ es una de las frases más peligrosas dentro de la violencia de género, que ha llevado a muchas mujeres a ser asesinadas”, ha comenzado lamentando la tertuliana, que también ejerce como profesora en la Universidad Abierta de Cataluña. “No usemos más mitos dentro de la violencia de género, por favor. La violencia psicológica o física no es amor. El amor es respeto. Dejen esto ya”, ha continuado.

Además, Ana Bernal Triviño ha recordado que utilizar a los hijos en común para hacer daño a la pareja también es una forma de violencia de género, tal y como, según su propio testimonio, sufrió Rocío Carrasco: “Y recuerdo. La violencia de género no es amor. Es delito. La violencia filioparental no es amor. Es delito. La violencia vicaria usa a los menores en contra de sus madres. El SAP (síndrome de alienación parental) no existe. Y si hay que afrontar algo se hace con mediación de profesionales de violencia de género, no con autoayuda”.

Paz Padilla, acribillada

No es la primera vez que la presentadora de ‘Sálvame’ se ve envuelta en una polémica a raíz de sus declaraciones. La última de ellas se desarrolló esta misma semana, después de que Paz Padilla cuestionara el efecto de las vacunas contra el coronavirus durante una emisión en directo en su cuenta de Instagram en la que también participaban Anne Igartiburu y María del Monte.