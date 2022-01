Rocío Flores desoye las críticas hacia Antonio David y le tiende su mano: “Es la única persona que nunca me ha dejado sola”

Rocío Flores se ha convertido en una de las grandes protagonistas (o mejor dicho, no deja de serlo) para la prensa del corazón a raíz de que ‘Lecturas’ sacase en su portada que Antonio David y Marta Riesco ya viven juntos.

Si bien es cierto que la pasada semana tanto ella como Olga Moreno confesaron que no sabían absolutamente nada, una información que publicó en exclusiva ‘La Razón’, este lunes, la hija de Rocío Carrasco se ha vuelto a sentar en ‘El Programa de Ana Rosa’ para aclarar las últimas polémicas que rodean a su familia.

Rocío Flores y Joaquín Prat FOTO: Mediaset

“Yo nunca he visto a mi padre y a Marta juntos, pero sí que desde Reyes ya notaba cosas extrañas”, ha comenzado diciendo. Vuelve a repetir que, si ella no conocía los detalles sobre su nueva relación es por el siguiente motivo: “Los dos intentaron hablar conmigo pero yo no he querido”.

Respecto a todos aquellos que aseguran y mantienen que la ‘influencer’ está manipulada por su padre, ha querido aclarar que ellos han mantenido varias conversaciones fuera de cámaras en las que Rocío Flores le ha dicho todo lo que tenía que decirle, lo bueno y lo malo: “Yo no protejo a mi padre en ningún sentido. Cuando tengo que decirle algo, se lo digo, pero nunca voy a hablar mal de él públicamente. Tenéis que entender que la persona de la que se está hablando es la única que lleva conmigo desde el minuto cero y es la única que nunca me ha dejado sola, pero yo no apoyo lo que no está bien hecho. Yo no soy un borrego de mi padre”, concluye visiblemente decidida y tajante en sus palabras.

Las palabras de Rocío Flores se basan en este vídeo que el propio Antonio David ha colgado en su canal de Youtube, en el que se pueden ver al completo sus declaraciones al programa ‘Viva la Vida’. A raíz de estas, muchos han acusado al excolaborador de “defenderse a él mismo”, pero no de haber dado la cara por su todavía mujer y su hija Rocío.