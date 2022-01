La verdadera Marta Riesco: todas las veces en las que habló mal de Olga Moreno

Marta Riesco se ha convertido en el personaje del momento después de que se confirme su relación con Antonio David y que están viviendo juntos en un lujoso ático de Madrid. La reportera de ‘El programa de Ana Rosa’ aseguró con ojitos de cordero que estaba enamorada del malagueño, pero se negó a confirmar la fecha en la que comenzó su romance, avivando así los rumores de que el otrora guardia civil engañó a Olga Moreno con ella. Alessandro Lequio no solo mantiene esta versión, sino que también ha confirmado que su compañera periodista ponía a caldo a la todavía mujer de su pareja.

“Sin que yo le preguntase nada, me habló con una crueldad extrema de Olga”, sostiene el aristócrata italiano. Por supuesto -y por la cuenta que le trae-, Marta Riesco desmiente las declaraciones de su compañero, pero desde ‘Socialité' han llevado a cabo un excelente trabajo de hemeroteca con el que se puede comprobar que la reportera ha dedicado palabras poco amables a Moreno en el pasado.

Marta Riesco se ha mostrado crítica con Olga Moreno en lo relativo a su participación en el conflicto familiar que Rocío Carrasco mantiene contra sus hijos y Antonio David Flores. “Se ha sentado en el ‘Deluxe’ dando datos muy específicos sobre el hospital y David Flores. Uno de los errores de Olga fue hacer ese ‘Deluxe’, y la manera en la que Olga Moreno narraba los hechos. Efectivamente, lo hacía por dinero”, sentenció la periodista en una de sus intervenciones en ‘El programa de Ana Rosa’, dibujando a la andaluza como una mujer movida por lo económico.

Además, Marta Riesco cuestionó el papel neutral que Moreno decía tomar en el conflicto: “No me creo a esta Olga que se queda fuera del conflicto familiar”. Según ‘Socialité', “Marta Riesco aprovecha cualquier momento para criticar la actitud de Olga y dejarla de altiva”.

Por si todo esto fuera poco, la reportera también cargó contra la ex de Antonio David por su actitud con algunos compañeros: “Me sorprende que, después de haber entrado en el reality y de hacer ese especial, no conteste a los compañeros de la prensa. Podemos confirmar que le gusta la tele, aunque diga que no. Si dices que no te gusta la tele y luego vas a ‘Supervivientes’... Hay más trabajos más allá de la tele donde ganar dinero”.

Teniendo en cuenta que en su día se dirigió a Olga Moreno en estos términos de forma pública, cabe preguntarse cómo lo hará cuando las cámaras dejan de grabar...