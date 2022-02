Comunicado: la drástica decisión de Kiko Rivera tras su bofetada pública a Isa Pantoja

Kiko Rivera se ha convertido en el protagonista de la semana desde que el pasado miércoles concediese su exclusiva más hiriente en la revista ‘Lecturas’. El Dj arremetió como nunca contra su hermana, Isa Pantoja, y narró los detalles de un episodio que la joven vivió durante una de sus noches en Cantora.

Portada de la revista 'Lecturas' FOTO: Lecturas

“Pegué una vez a mi hermana, cuando intentó cortarse las venas”. Esas han sido las declaraciones que siguen generando, como no podía ser de otra manera, una gran polémica, tanto en televisión como en redes sociales. Tanto es así, que el programa y la productora de ‘Secret Story’ vetó la entrada del hijo de Isabel Pantoja, prevista para la noche del pasado miércoles. Un castigo por sus duras palabras que ha sido aplaudido casi por unanimidad.

En las últimas horas, Kiko Rivera ha usado sus redes sociales para manifestarse sobre este asunto, aunque si hay algo que ha resultado sorprendente es que no haya sido capaz de pedir perdón públicamente a su hermana tras haberla dejado completamente destrozada.

“La vida a veces te pone en situaciones complicadas. En algún momento cuando me dejen explicaré como es esa entrevista, porque la manera en que está escrita no es ni mucho menos lo que yo quería comunicar. Quizás me haya equivocado en contar algo tan personal pero no me gustaría que pensarais que iba para atacar ni mucho menos”, ha comenzado diciendo junto a una imagen en la que el protagonista aparece con un semblante serio.

“Se han dicho cosas sobre mi muy fuertes incluso llamándome machista o maltratador insinuando que debo dinero o que ya no estoy junto a mi mujer ( todos ellos tendrán que demostrarlo)Sin más quiero pedir disculpas también a toda la gente que me quiere y me sigue se que muchos de ellos están sufriendo. Pero por favor entender que en esta ocasión no he querido atacar de ninguna de las maneras pero entiendo que de la forma en que está escrito parezca una humillación”, concluye Kiko Rivera.

Además, para evitar las críticas y los insultos que pudiese recibir en estos momentos, Kiko ha decidido bloquear sus comentarios, y es por eso que nadie puede ni podrá escribirle en el muro de este post.