Kiko Rivera se aferra a Irene Rosales...¿hay crisis?

Tras la polémica generada por el hijo de Isabel Pantoja en su última entrevista en la revista Lecturas, en la que asegura que pegó a su hermana después de que ésta intentara quitarse la vida, todos los ojos se centran ahora en el difícil momento que atraviesa Kiko Rivera en su vida personal y que podría ser la causa de sus desafortunadas actuaciones de los últimos tiempos. Kiko Rivera está preocupado por sus últimos contratiempos profesionales, a no renovación de su contrato con Universal y el reciente veto de Telecinco que ha impedido su anunciada entrada en Secret Story. Son tiempos convulsos para el DJ y, aunque se apunta a que podría haber recaído en sus adicciones y que su matrimonio con Irene agoniza, su entorno lo desmiente.

Aún así, a nadie se le escapa la difícil situación que atraviesa Kiko Rivera, en gran parte debido a su incontinencia mediática y a su desmedida afición a airear en televisión sus diferencias familiares. Por este motivo, está totalmente desvinculado de su familia materna; no se habla con su madre, ni con su hermana Isa y tampoco con su prima Anabel. Por si esto fuera poco ha denunciado a su tío Agustín, su referente paterno, y se culpa por no haberse despedido de su querida abuela Ana, recientemente fallecida, por culpa del enfrentamiento con su madre.

Enfrentado con todos los que eran indispensables en su vida, hasta hace poco, no encuentra consuelo ni refugio en los Rivera, a quienes se acercó tras denunciar “La herencia envenenada”. Ha comenzado a estrechar lazos con José Antonio Canales Rivera, hijo de Teresa Rivera, la hermana de Paquirri, a quien aún no conoce personalmente, pero sólo mantiene un contacto estrecho con su hermano Cayetano, al que adora ya que con Francisco Rivera, perduran las tiranteces.

Cinco años de convivencia con Irene Rosales

Desvinculado afectivamente de los de su propia sangre, a los que no duda en tirar por tierra públicamente, Kiko dedica todo su afecto a la familia que ha creado junto a Irene Rosales, la mujer con la que comparte su vida desde que su madre ingresara en la cárcel. Aunque oficializaron su unión vendiendo la exclusiva de su boda el 7 de octubre de 2016, el matrimonio no fue legal hasta que, en 2020, se casaron en el juzgado de Paz de Castilleja de la Cuesta (Sevilla) con la mejor amiga de Irene y el representante de Kiko como testigos.

Irene y sus hijas, Ana y Carlota, así como sus cuñados, son los únicos indispensables en su vida, a día de hoy. Pero esto podría cambiar sí, como se rumorea, también su relación con Irene Rosales está en crisis. Y es que según Diego Arrabal, ex compañero de Irene en Viva la Vida, el matrimonio pende de un hilo.

A pesar de los rumores, su entorno asegura que el matrimonio sigue unido: “Nada indica que estén en crisis”.

La última vez que se habló sobre una supuesta crisis en su matrimonio fue en noviembre de 2021, coincidiendo con el abandono de Irene Rosales de su trabajo como colaboradora de Viva la Vida. “Estamos mejor que nunca-decía Irene- y simplemente he pedido que necesito quitarme de la televisión y ha dado la casualidad de que alguien se ha inventado esto. Quiero apartarme de todo esto. No hay nada de crisis, no hay nada de nada”. La modelo desmentía categóricamente haberle dado un ultimátum al hijo de Isabel Pantoja como aseguraba Lydia Lozano: “No sé de dónde habéis sacado esas cosas, es totalmente incierto”. La última demostración del amor del DJ a Irene se producía hace tan sólo una semana: “Sin duda, una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida ha sido conocerte”.

Hablamos con personas muy cercanas a la pareja sobre su presunta crisis y aseguran que, al menos hasta hace unos días, estaban bien. “Ellos están fenomenal-nos asegura un familiar de Irene Rosales. Estuvimos con Kiko e Irene el pasado domingo, en el cumple de su hija, y nada indica que haya una crisis entre ellos. Además, pese a lo que pueda parecer, Kiko está muy centrado”.

Sin embargo, según otras fuentes consultadas, la armonía en la pareja se habría roto tras las durísimas declaraciones de Kiko Rivera en Lecturas. Al parecer, Irene Rosales está muy enfadada y no comprende cómo su marido ha podido traspasar los límites así con su cuñada. Aunque siguen juntos, las palabras que ha dedicado Kiko Rivera a Isa Pantoja, han provocado nuevas desavenencias en la pareja y, esta vez, ninguno de los dos las han desmentido. Hoy, la modelo tiene previsto acudir a SIMOF, la pasarela de moda flamenca de Sevilla, y deberá hacer frente a la polémica. ¿Se desvinculará de su marido en su primera comparecencia pública?