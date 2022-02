Kiko Rivera confirma que Irene Rosales no está de acuerdo con su polémica entrevista

Ayer jueves ofrecimos, en primicia, la información de que Irene Rosales no estaba de acuerdo con las declaraciones de su marido, Kiko Rivera, en una revista, en la que deja por los suelos a su hermana Isa y su madre, Isabel Pantoja.

Pies bien, Kiko ha confirmado públicamente nuestra primicia. Fue en ‘Salvame’ este mismo viernes cuando aseguró que Irene está en completo desacuerdo con esos ataques desmesurados a los suyos, porque no vienen a a cuento ni son de recibo. Los rumores apuntan a que el matrimonio Rivera-Rosales no pasa por sus mejores momentos, es más, el paparazzi conocido como Pablo ‘El Calvo’ va aún más lejos y asegura que el DJ y su pareja siguen juntos por el bien de sus hijas.

Irene ya se ha encargado de desmentir la crisis, pero una vecina del matrimonio desveló al citado paparazzi que los gritos de Kiko a su mujer eran escandalosos… casi a diario. A todo lo anterior se une de nuevo el fantasma de la infidelidad.

Portada de la revista 'Lecturas' FOTO: Lecturas

En relación a la entrevista “bomba”, y ante el aluvión de críticas que Kiko lleva recibiendo desde su publicación, su representante y amigo, Fran, le ha recomendado que pida perdón públicamente. Ya le mandó un mensaje a su hermana Isa, que esta no ha tenido en cuenta, porque se encuentra muy dolida, y no le vale un simple mensaje.

Kiko, además, deja muy claro en ‘Sálvame’ que no está bien y que “ni soy un maltratador ni un machista, pero admito que me he equivocado al hablar en la entrevista como hablé. Fue un calentón… y pido perdón a todos los que se sientan afectados por mis palabras. No he llamado por teléfono a Isa porque no se como explicarme y prefiero no pasar ese mal trago”.