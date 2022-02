Antonio David, Kiko Rivera y el ‘todo por la pasta’

Antonio David Flores ha sufrido en primera persona las consecuencias del «huracán Rocío Carrasco» y todo lo que ello ha supuesto en sus ingresos. Su economía comenzó a verse resentida desde marzo del pasado 2021, cuando «Sálvame» decidía prescindir de sus servicios, a la vez que las revistas, otro de sus trabajos, optaban por no comprar material que tuviera relación con él tras las duras declaraciones de su exmujer. Ante este evidente veto, una intranquila Olga Moreno aterrizaba en Honduras para ayudar a la economía familiar gracias a «Supervivientes 2021», «reality» en el que se alzó con la victoria.

Antes de que todo esto sucediese, era habitual ver a Antonio David miércoles sí y miércoles no acaparar las portadas de las principales cabeceras del corazón, donde hablaba de sus hijos, de la madre de dos de sus hijos, y de la que un día fue su familia política. También fue en una revista donde presentó públicamente a su todavía mujer en 2016, quien desde entonces, y a pesar de no gustarle el mundo de la televisión, pasó a convertirse en un personaje público seguido y perseguido por los medios de comunicación. Al ex colaborador siempre se le acusó de vender por detrás a su propia familia, a través de reportajes pactados para obtener rédito económico. En más de una ocasión, compañeros del que durante un año fue su programa, afirmaron que el padre de Rocío Flores les había grabado conversaciones telefónicas para luego usar esa documentación en beneficio propio. Toda esta información siempre fue desmentida por el propio Antonio David Flores.

Kiko Rivera en una imagen reciente FOTO: Gtres

En la actualidad, con un divorcio que no llega y una estrategia orquestada al milímetro que le está resultando fallida, el padre de Rocío Flores se encuentra más solo que nunca. Sus hijos son uno de sus pocos apoyos a día de hoy. Ni Olga Moreno, ni Marta Riesco (su última pareja), ni algunos de los colaboradores de televisión a los que considera amigos. Su actitud tras salir a la luz la noticia de su separación y posterior relación con la periodista de «El Programa de Ana Rosa» ha provocado que muchos de los que le seguían siendo fieles, se hayan bajado de ese carro que ya consideran «indefendible» e inexcusable.

La historia se repite, pero a lo grande, con Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja atraviesa sus horas más bajas desde que este mismo miércoles concediese una incendiaria exclusiva para arremeter contra su hermana Isa: «Pegué una vez a mi hermana una vez, cuando quiso cortarse las venas». Un titular cargado de resentimiento y que demuestra el poco amor que le profesa, y cuya única intención es generar morbo para que el valor económico que perciba por la entrevista sea mucho mayor. Las consecuencias para un Kiko que asegura que ya no considera a Isa Pantoja su hermana no tardaron en llegar. Las redes sociales se llenaron de críticas hacia su persona, y este, lejos de rectificar, se pronunció públicamente para reiterarse en sus palabras. El revuelo generado en torno a sus declaraciones fue tal que la entrada que tenía prevista a la casa de «Secret Story» para quedarse unos días se canceló en el último momento por decisión de la productora, castigando al DJ por el polémico titular. Un titular, por cierto, muy grave que atenta contra la intimidad de su propia hermana, quien se encuentra totalmente destrozada en estos momentos.

Antonio David Flores FOTO: KIM GTRES

No es la primera vez, aunque sí la más impactante, que Kiko Rivera concede una exclusiva o se sienta en un plató de televisión para destripar a un miembro de su familia a cambio de grandes cantidades de dinero. Lo hizo con su madre, con su tío Agustín, su prima, Anabel Pantoja, y de nuevo con Isa P, quien siempre ha sido el blanco fácil para los ataques dentro del mediático clan. A pesar de esto, todavía hay quien justifica sus acciones asegurando que «no está bien» o que «no pasa por un buen momento». A diferencia de Antonio David, a Kiko Rivera siempre le han catalogado de «noble» y «buena persona», y parece que cada cosa que dice o hace acaba pasándose por alto. Su mujer, Irene Rosales, siempre ha estado a su lado, y desde el momento en que la conoció, se convirtió en su salvación cuando este atravesaba su momento más delicado de salud. Siempre se ha referido a ella como su heroína particular, y es la única persona de su círculo más cercano sobre la que nunca ha tenido una mala palabra, todo lo contrario.

Desde que hace unos días se conociera su inesperada salida de Universal, la discografíca con la que tenía firmado un contrato musical, a Kiko tan solo le queda seguir viviendo del corazón y de su propia familia para llenarse los bolsillos hasta que sus nuevas canciones vean la luz. En lo que respecta a Antonio David, continúa volcado en su canal de Youtube, donde ya percibe sus primeros ingresos, y mantiene la firme actitud de no dar ningún tipo de declaración a los medios de comunicación. Por el momento.