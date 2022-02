Isa Pantoja, “destrozada”, tras las demoledoras palabras de Kiko Rivera

Kiko Rivera ha concedido una entrevista a la revista Lecturas hablando de su madre, pero también de su hermana, que han conseguido dejar helados a sus lectores. Se trata de unas duras declaraciones que han dejado “destrozada” a Isa Pantoja.

Concretamente el hijo de la tonadillera ha contado públicamente que un día le llamó su madre para que acudiese a Cantora porque su hermana Isa estaba metida y encerrada en el cuarto de baño amenazando con cortarse las venas. Cuando llegó a la finca, le quitó lo que tenía en las manos a su hermana y la cantante fue directa a pegarle una torta, pero la joven le dijo “como me des, te denuncio” y el que le terminó pegando la torta fue él.

Un hecho que no conocíamos y que se ha convertido en Trending Topic, ya que muchos califican este relato de innecesario. Mientras, el Dj se defiende a través de sus redes sociales: “Llevo varios meses callado centrado en mi trabajo tanto la música como en twitch escuchando alguna que otra mentira y a veces es inevitable responder. Cuando mienten o me atacan pues yo me defiendo con la verdad”.

Por el momento Chabelita no se ha pronunciado al respecto, pero gracias al periodista Antonio Rossi hemos podido conocer cómo se encuentra la joven. Y es que desde el plató de ‘El programa de Ana Rosa’ ha desvelado que ha podido hablar con ella esta mañana y “se encuentra mal, ha roto a llorar, está descuadrada, tenía exámenes y no sabía si se iba a presentar, no entiende el ataque despiadado”.

“Es una cosa íntima que ella ya dijo en el pasado que pensaba demandar a su hermano por el famoso audio, esto le da armas para seguir por esta vía y bueno... está absolutamente destrozada y llorando porque no esperaba que su hermano la iba a atacar de esta manera”, ha contado Rossi en plató, por lo que tendremos que esperar para ver cuál es el siguiente paso que da la joven con respecto a su relación con Kiko Rivera.

Asraf Beno, pareja de Isa Pantoja, se pronuncia: “Siempre nos ha tenido rabia”

Por otro lado, Europa Press Reportajes ha conseguido en exclusiva las primeras declaraciones de Asraf Beno tras las demoledoras palabras de su cuñado y asegura que el Dj se ha retratado él solo con esa entrevista: “Bueno, ahí se ve la clase de persona que es ¿no?”, y añade “El único que habla es él y además cosas que no vienen a cuento”.

Beno ha confesado que no ha podido leer todavía integras la declaraciones pero comenta que él siempre ha intentado tener buena relación con Kiko Rivera: “Bueno, por mi parte sí pero por él se ve que no, ¿no? Siempre me ha tenido rabia, nos ha tenido rabia. No le gusta vernos felices”.