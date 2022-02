La nueva vida que le espera a Antonio Resines fuera de la UCI: muletas, revisiones y una larga recuperación

Antonio Resines no olvidará la fecha del 10 de febrero de 2022. Ese jueves el reconocido actor recibía por fin el alta hospitalaria después de 48 días infernales en la UCI del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Y es que fue el pasado 22 de diciembre cuando se vio obligado a ingresar presentando una insuficiencia respiratoria aguda y neumonía bilateral derivada del coronavirus. La mujer del actor, Ana Pérez-Lorente, ya explicó que Resines padecía una artritis psoriásica que afecta a las articulaciones, por lo que su riesgo era mucho mayor que el de otro paciente.

Ana Pérez Lorente y Antonio Resines en una imagen de archivo FOTO: Gtres

Ahora, el intérprete y cómico ya se encuentra en su casa recuperándose del que ha sido el mes y medio más duro de sus 67 años de vida: “Quería dar las gracias a todas las personas anónimas que se han preocupado por mí, me han enviado mensajes de apoyo, han rezado por mí o simplemente me han deseado todo lo mejor. La avalancha ha sido impresionante, y darme cuenta de que tanta gente que ni siquiera me conoce me tiene tanto cariño me ha emocionado profundamente”, confesaba nada más darle el alta hospitalaria.

Antonio Resines quiso dar más detalles de las secuelas que le ha dejado este mes y medio en la UCI: “Tengo una atrofia del 80%. No tengo músculos ahora. Ando mal, con ayuda de andador. Es lento y hace falta esfuerzo, pero me recuperaré. Me he librado de una… Esto es una cosa muy seria, que todo el mundo se vacune y que nos lo tomemos muy en serio”, recalcó en su visita a ‘El Hormiguero’.

Antonio Resines acompañado por su mujer, Ana Pérez-Lorente, llega a su casa después de una revisión médica FOTO: Antonio Gutiérrez Europa Press

Hace tan solo unos días se conocían nuevos datos sobre la recuperación del querido actor. Dando un paseo por las calles de Madrid, el querido actor fue visto haciendo uso de unas muletas para poder caminar mejor, siendo estas parte del proceso de rehabilitación necesario para la futura normalidad. “Estoy bien de ánimos. He estado 48 días en coma pero sé que la gente ha estado pendiente y eso es una alegría. Volveré a trabajar pero aún falta tiempo”, concluyó el protagonista aclarando las dudas respecto a su futuro laboral.