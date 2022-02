Marina Yers, la polémica ‘influencer’ ucraniana que se ríe de los ataques de Rusia a su país

El nombre de Marina Yers va ligado continuamente a la polémica. Si durante la peor etapa de la pandemia se mostraba sin mascarilla en compañía de decenas de personas, ahora ha vuelto a protagonizar un dantesco episodio después de estallar la guerra en Ucrania. Marina es de origen ucraniano, y es por eso que ha sorprendido su particular visión de analizar las terribles consecuencias que están teniendo los ataques de Rusia en su país.

Historia del Instagram de Marina Yers FOTO: Instagram

“Mi padre va a ir a la guerra, con casi 60 años que tiene. Pero él dice que ya estuvo en guerras y que no le importa. Mañana a empuñar armas y para adelante. Mi tío, que trabaja como camionero para Amazon, va a dejar su empleo por ahora y va a comprar un montón de comida, llevarla a Ucrania, a mi abuela y primos, y se va a ir a dirigir tanques. Él dice que no lo ha hecho nunca pero que ahí, entre varios hombres, sabrán que es lo que hay que hacer para defender su país. En cambio, yo aquí sentada en España muy cómoda, que si no llego a irme y estoy ahí, soy la primera que aprende a empuñar un arma y se va a la aventura, porque ya que se lo pasan tan bien destrozando mi país, a ver si pudiera yo destrozar la cara a más de un soldado ruso”, ha escrito en sus historias de Instagram.

Lo criticado no ha sido este escrito, ni mucho menos, sino el vídeo que ella misma publicó unas horas después en su cuenta de TikTok. Un vídeo en el que se puede apreciar claramente como Yers se burla de alguna manera de la tragedia en la que se encuentran sus paisanos tras los ataques rusos. Un vídeo que tras toda la polémica que ha provocado, ella misma ha decidido borrar. No obstante, han sido varios los usuarios incrédulos que lo han podido capturar para posteriormente reproducirlo en redes sociales.

Lo ha borrado pero os lo dejo por aquí pic.twitter.com/cbaLX0Y2CJ — yudi (@alwaystrustahoe) February 24, 2022

“Tengo nacionalidad ucraniana y 22 años, por lo tanto, obligatoriamente si ocurre esta guerra, me van a llamar para ir. Yo me hago unos vídeos de YouTube ahí que flipas, papapapapá, matando a los rusos. No es coña, que si estoy en Ucrania más de seis meses, voy a la guerra”, dice. Unas palabras acompañadas de risas que, como no podía ser de otra manera, vinieron acompañadas de las críticas de sus seguidores tras no dar crédito al comportamiento de la influencer.