Antonio David cuenta el motivo real del despido de Paz Padilla: “Ella no compró el documental ni siguió las directrices”

Antonio David ha reaparecido este miércoles por la noche en su canal de ‘Youtube’ después de tres semanas de absoluto silencio. Antes de entrar en materia ha querido explicar el motivo: “Hemos tenido unos días complicados en casa. Mi madre no ha estado bien de salud, pero afortunadamente ya se ha recuperado”, ha comenzado diciendo. “Quiero darle las gracias al hospital por el trato recibido, y quiero darles también las gracias a mis hermanos por cuidarla. Este directo te lo dedico, mamá”, desliza.

El todavía marido de Olga Moreno ha querido abordar y profundizar en el tema de Paz Padilla después de que la revista ‘Lecturas’ publicase esta misma mañana que la humorista había sido despedida de Mediaset.

Antonio David ha comenzado mandándole un beso y todo su apoyo tras lo sucedido: “Es una pena que una cadena de televisión prescinda de una cara amable, porque últimamente parece que se deshacen o los esconden. El viento que corre a favor está lleno de caras indeseables”, asegura. Respecto al motivo del despido de Paz Padilla, el ex de Rocío Carrasco ha subido algunos vídeos del tenso encuentro que vivió la presentadora con Belén Esteban, para posteriormente compartir otro en el que la presentadora Carlota Corredera pide públicamente respeto para Paz y para todas las presentadores. Segundos después, el ex guardia civil le manda un mensaje claro y directo: “Pides respeto, pero tu respeto es como el feminismo que haces: selectivo”.

Respecto a lo que ha manifestado este miércoles Mediaset en un comunicado en el que el grupo de comunicación que el despido de Paz Padilla “ha sido motivado por el abandono de su puesto de trabajo”, Antonio David ha querido manifestar su visión como extrabajador de ‘Sálvame’ que ha vivido una historia similar a la de su compañera: “Todo esto tiene un trasfondo mucho más allá de lo que nos han vendido. El despido de Paz Padilla no viene motivado por haber tenido una discusión con Belén Esteban. Paz Padilla no participó del pensamiento único impuesto a raíz del documental por los dueños de la productora ‘LFDLT’. Ellos impusieron una serie de directrices a seguir, y Paz fue una de las personas honestas que se mantuvo en su convencimiento y no tragó esas directrices marcadas porque ella no compró la historia del documental”, concluye.