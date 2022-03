El inquietante mensaje de Antonio David a Rocío Carrasco por el Día de la Mujer que se ha hecho viral

Antonio David Flores permanece al margen de las polémicas familiares y continúa con su rutina en la que está totalmente volcado en su faceta como ‘youtuber’. En su canal, donde ya cuenta con más de 115.000 suscriptores, transmite contenidos relacionados con la productora que hace un año decidió despedirle de forma fulminante. Su último directo, el cual ha tenido lugar en la noche de este lunes, ha contado con una gran acogida por parte de una media de más de 20.000 personas que han estado pendientes de las últimas informaciones de la ya conocida como “Operación Deluxe”.

Además, y aprovechando que este martes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, el ex guardia civil ha querido compartir un mensaje a través de su cuenta de Twitter que no ha dejado indiferente a sus miles de seguidores.

“Todo el mundo puede ser ex marido, ex esposa, ex colega, ex amigo... Pero nunca habrá un ex hijo, porque un hijo es para siempre”. Unas palabras que han sido aplaudidas y criticadas a partes iguales por los usuarios de esta red social, quienes han entendido la última parte de este mensaje como una clara indirecta hacia su ex, Rocío Carrasco.

A raíz del documental de la hija de Rocío Jurado y de los posteriores especiales en los que esta ha expuesto las problemáticas de su familia, el mediático clan se ha visto perjudicado, tanto en su imagen pública como a nivel emocional.

Concierto homenaje a Rocío Jurado FOTO: Instagram

Destacar que esta misma noche tendrá lugar el concierto ‘Mujeres cantan a Rocío Jurado’ organizado por la propia Rocío Carrasco, en el que numerosas artistas del panorama nacional interpretarán las canciones más emblemáticas y transgresoras de ‘la más grande’.